LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja Henar Moreno ha calificado hoy el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, como "gris" y ha considerado que "resolvió pocas dudas a los ciudadanos".

Moreno, preguntada por los medios de comunicación, ha visto que fue un debate donde "una parte importantísima de las propuestas estuvieron ausentes" y resultó un "cara a cara entre dos señores que situaron el conflicto en tirarse los trastos a la cabeza".

En cualquier caso, ha visto, resolvió "muy pocas dudas" acerca de "qué modelo van a llevar adelante" en el Partido Socialista y el Partido Popular. Y no se habló de temas como "qué va a pasar con la persecución de los profesores en la Comunidad de Madrid".

"Parecía un informe de gestión del uno al otro y del otro al uno, pero desde luego en propuestas concretas creo que fueron claramente ausentes", ha señalado.

Para Moreno, el problema fue la ausencia de "la figura que tenía mucho más que decir", en referencia a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, "que tiene", ha indicado, "un modelo diferente en cuanto a construir servicios públicos".

También, un modelo diferente en "garantizar que el sistema fiscal sea claramente progresivo y paga más quien más tiene para darle más a quien más lo necesita para garantizar un sistema público que garantice derechos"; que es, a su juicio, "de lo que tenemos que estar hablando en este momento".

Para Moreno, este es el momento de preguntamos "para qué queremos que nos gobiernen" y, a este respecto, se ha preguntado qué hubiera sido del Gobierno de Pedro Sánchez sin la presencia del bloque de izquierdas, ahora Frente Amplio, señalando que "no hubiéramos tenido subidas del Salario Mínimo Interprofesional".

"No se estaría hablando en este momento de la prestación universal de crianza; no se estaría hablando de esa reforma fiscal que garantice que pague más quien más tiene; no se estaría hablando de regular mercados; no se estaría hablando de poner en el centro que la vivienda debe ser un derecho y no un bien para su especulación", ha clamado.

En definitiva, ha visto que "no se habló de nada de lo que realmente preocupa a los ciudadanos y faltaba quien realmente tiene un modelo de país que engarza con la mayoría social".