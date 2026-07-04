Declarado un incendio en una finca de cereal y matorral en el entorno de Toyo Ito, en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio declarado en una finca de cereal y matorral, situada en el entorno de Toyo Ito, cerca del camino de La Grajera, en la capital riojana.

Hasta el lugar de los hechos se han personado también agentes forestales y acudirá un helicóptero con CARIF además de una autobomba.

La extensa columna de humo se puede divisar desde varios puntos de la ciudad lo que ha generado la curiosidad de muchos vecinos de la capital.

De momento, los efectivos trabajan para controlar el fuego y evitar que se propague a zonas próximas.