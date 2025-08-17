Declarado un incendio forestar en las Peñas de Viguera

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio se ha declarado en La Rioja en las Peñas de Viguera, tal y como ha avisado el Gobierno de La Rioja.

Tras los ocho incendios que asolaron la comunidad la semana pasada, uno de ellos aún activo pero controlado en Mansilla (Pico Sancho), a primera hora de la tarde de hoy se ha declarado uno nuevo en Viguera, bajo el Mirador de la Recleta.

El incendio se ha declarado en una jornada en la que La Rioja está en alerta roja por temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en la ribera del Ebro.