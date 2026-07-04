Declarado el nivel '1' de PLATECAR tras un incendio en una finca de cereal y matorral, en Logroño- LA RIOJA

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

La Rioja ha declarado el nivel '1' del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATECAR) tras el incendio originado este mediodía en una finca de cereal y matorral, situado en el entorno de Toyo Ito, cerca del camino de La Grajera, en la capital riojana. El incendio, que afecta a Logroño y Lardero, no está estabilizado pero sí perimetrado.

Además, y según las últimas informaciones, el fuego ha obligado a desalojar el picadero del Club Hípico Equus.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de bomberos, ocho efectivos de la Policía Local y tres equipos de voluntariado de Protección Civil, además de dos autobombas forestales y dos retenes de incendios.

También participan en la extinción dos aviones de carga en tierra y un helicóptero con cuadrilla de extinción. Finalmente se ha constituido PMA (Puesto de Mando Avanzado).

La extensa columna de humo se puede divisar desde varios puntos de la ciudad lo que ha generado la curiosidad de muchos vecinos de la capital.