Las deducciones autonómicas ahorrarán 13,67 millones de euros a casi 95.000 riojanos en la campaña de la Renta 2025

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, presenta al Grupo de expertos tributarios las deducciones fiscales para la campaña de la Renta 2025 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presentado al Grupo de expertos tributarios la batería de 27 deducciones autonómicas en el IRPF que ahorrarán 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos en la campaña de la Renta que comienza mañana martes.

Entre ellas, las 3 nuevas para celíacos, inicio de actividad económica en el medio rural y asociacionismo agrario. Tras repasar las bonificaciones en ámbitos como la familia, la vivienda, el deporte, la juventud, la movilidad sostenible, el mecenazgo y el sector agrario,

Domínguez ha destacado que "la política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, favorecer la actividad económica y reforzar la cohesión territorial". También ha subrayado que "una fiscalidad útil y responsable es esencial para acompañar a quienes más lo necesitan y para estimular el crecimiento y el desarrollo en toda la comunidad".

Durante la reunión, el consejero ha presentado las tres nuevas deducciones autonómicas que se incorporan en la campaña de la Renta de este año:

Deducción de 250 euros para personas celíacas con el propósito de compensar en parte el sobrecoste que supone la compra de alimentos sin gluten. La estimación es que se beneficien unas 1.300 personas.

Bonificación de 1.000 euros el primer año por inicio de actividad económica en el medio rural. Se prevén unos 450 beneficiarios.

Deducción de 100 euros por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias. Se estiman unos 5.170 beneficiarios.

Estas nuevas bonificaciones se suman a otras ya consolidadas como las pioneras deducciones sociales por práctica deportiva, y por intereses hipotecarios para viviendas adquiridas después de 2013, las relacionadas con el nacimiento y adopción de hijos, el cuidado infantil en pequeños municipios, la rehabilitación de vivienda o las destinadas a favorecer la emancipación de los jóvenes.

Por número de beneficiarios destacan las vinculadas a la práctica deportiva (64.392) y a paliar la subida de intereses hipotecarios (12.837), así como las deducciones por nacimiento y adopción (1.902) y por arrendamiento de vivienda para jóvenes (1.198).

El consejero ha agradecido al Grupo de expertos tributarios su labor de análisis y ha reafirmado que "La Rioja avanza hacia un marco fiscal claro, estable y moderno, que favorece la inversión y el crecimiento económico, reconoce y devuelve el esfuerzo de los contribuyentes, trabajadores y empresas, y protege la capacidad adquisitiva de las familias".

En este sentido, "y gracias a una agenda intensa de rebajas y mejoras normativas, 14 en lo que va de legislatura, somos la comunidad autónoma que más ha avanzado en competitividad fiscal en los últimos dos años, y somos junto a Madrid la comunidad autónoma de régimen con los impuestos más bajos de España". Solo en el IRPF, "ofertamos ya el tramo autonómico más reducido de España para las rentas más bajas", ha concluido.