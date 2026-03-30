La Defensoría Universitaria presenta su Memoria de Actividades del curso 2024-2025, en el que tramitó 119 expedientes

La defensora universitaria Rebeca Viguera Ruiz - UR

LOGROÑO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La defensora universitaria, Rebeca Viguera, ha presentado al Claustro Universitario la Memoria de Actividades de la Defensora Universitaria correspondiente al curso académico 2024-2025

En ella se informa de que la Defensoría Universitaria de la Universidad de La Rioja tramitó 119 expedientes el curso pasado. La mayor parte de las acciones derivadas de ellos correspondieron a consultas generales (113), seguidas de algunas quejas (5) y de un expediente de oficio.

Además, la Defensoría Universitaria emitió cinco informes de recomendación dirigidos a diferentes organismos y personas de la comunidad universitaria, destinados a tratar de mejorar los servicios, la atención y el buen funcionamiento de nuestra Universidad.

El estudiantado continúa siendo el principal usuario del servicio (un 75,60 por ciento), seguido del personal docente e investigador (21 por ciento) y del personal técnico, de gestión y administración (3,36 por ciento).

En cuanto a las cuestiones tratadas, destacan especialmente los expedientes relacionados con la gestión académica y de matrícula, seguidos de los relativos a evaluación, conflictos interpersonales y calidad de la docencia.

Y, entre las principales conclusiones que pueden extraerse, está la necesidad de mejorar el cumplimiento de las guías docentes, reforzar la comunicación con el alumnado y garantizar una atención adecuada en los servicios administrativos; así como tratar de velar por mantener un buen clima de entendimiento y respeto mutuo entre todas las personas que conforman la comunidad universitaria.

En general, la Defensora destaca que la Universidad de La Rioja es una institución con un buen ambiente de trabajo para todos sus miembros y que trata de garantizar en todo momento que se respeten y cumplan todas las normas vigentes para asegurar los derechos de todas las personas implicadas en su organigrama.

Por otro lado, la Memoria de Actividades de la Defensora Universitaria del curso 2024-2025 destaca la participación en el XXVI Encuentro de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU) celebrado en Huelva, en una jornada técnica en la Universidad de Valladolid y en reuniones del G-9 de Universidades en las que se han abordado cuestiones como la convivencia, la salud mental, la inteligencia artificial o los derechos digitales en el entorno universitario.