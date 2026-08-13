La delegada del Gobierno destaca el "refuerzo" de los servicios públicos en La Rioja desde el Estado

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha destacado hoy el "refuerzo" de los servicios públicos en esta comunidad por parte del Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez.

Durante el balance de acción del Gobierno de España en La Rioja durante el año pasado, Arraiz ha señalado cómo en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (2019-2026), La Rioja va a recibir un 54,5 por ciento más de recursos para financiar los servicios públicos que en los siete años de Rajoy (2012-2018): 516 millones de euros más.

Ha sumado que con el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, La Rioja vería incrementada su financiación en 25 millones de euros al año respecto al modelo vigente.

"Hay que recordar que nuestra comunidad es una de las más beneficiadas por los criterios de población ajustada. Y con este modelo propuesto, la condonación de la deuda del Estado alcanza los 448 millones de euros, lo que supondría reducir la deuda de La Rioja un 28 por ciento respecto a 2023", ha dicho.

En este año 2026, ha señalado, la Comunidad Autónoma de La Rioja recibirá por las entregas a cuenta la cifra récord de 1.446 millones de euros y la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2027-2029 le permitirá un margen fiscal de 44 millones de euros.

"Esta cifra récord corrobora el compromiso del Gobierno de España con los riojanos y las riojanas", ha afirmado Arraiz Nalda.

Otro de los aspectos que ha destacado la delegada, es que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la pensión media de jubilación en La Rioja ha pasado de 1.028 euros a 1.520 euros respecto a junio de 2018.

Con el Partido Popular la pensión de jubilación sería hoy, ha dicho, siete años después, de tan solo 1.076 euros para los riojanos y las riojanas.

La delegada del Gobierno ha subrayado "el firme compromiso del Gobierno de España con los más desfavorecidos". Así, ha afirmado que el escudo social en La Rioja Rioja ha permitido que finalizado el mes de junio se contabilicen 17.851 perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

"Otro dato que contribuye a reforzar este escudo social del que les estoy hablando es que 13.792 riojanos y riojanas se han visto beneficiadas por el bono social eléctrico en nuestra comunidad", ha indicado.

Otro ejemplo que ha citado en esta línea es la subida por parte del gobierno de España a 1.221 euros el Salario Mínimo Interprofesional que cobran en torno a 10.300 trabajadores en La Rioja.

En cuanto a Sanidad, "la joya de la corona del estado del bienestar", Arraiz ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en La Rioja 40 millones de euros entre el año 2018 y el 2026 en diferentes programas sanitarios, de los cuales, este año destina 1,2 millones para Atención Primaria y 385.000 euros para salud bucodental.

A esta cantidad ha añadido los fondos que han llegado gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, "un estímulo transformador del país y, por tanto, de nuestra región", que se han materializado en equipos de alta tecnología como el acelerador lineal de partículas, un equipo de medicina nuclear y otro de tomografía para diagnóstico nuclear, ambos en el CIBIR, o nuevos equipos de resonancia magnética, por valor de 8,7 millones de euros.

La delegada del Gobierno ha recordado la construcción del nuevo Centro de Salud de la Villanueva, en Logroño, sufragado por el Gobierno de España en un 85 por ciento de los 7,5 millones de euros de presupuesto; la renovación fotovoltaica del Hospital San Pedro con una inversión de 3,3 millones de euros; y los 4,5 millones de euros destinados a la ampliación del Centro de Salud de Calahorra.

Con respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en La Rioja, ha trasladado que, con datos actualizados a 31 de mayo de 2026, este Plan ha supuesto para la Rioja una inversión total de 568 millones de euros distribuidos en 259 millones de euros procedentes de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado con 13.601 beneficiados según datos finalizado el mes de mayo de este 2026.

En materia de infraestructuras, la delegada del Gobierno ha recordado que en noviembre viviremos un hecho de especial relevancia en nuestra comunidad autónoma como es la liberalización de la Autopista AP-68, "después de la última prórroga a la concesionaria por parte del gobierno de José María Aznar en España y Pedro Sanz en La Rioja".