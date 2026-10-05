La delegada del Gobierno en La Rioja asegura que llega "el momento de la verdad"; "Evolucionar o ir marcha atrás"

Archivo - La delegada del Gobierno, Beatriz Arráiz. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha defendido el adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez asegurando que llega "el momento de la verdad", la ciudadanía deberá elegir entre "si quiere evolucionar o ir marcha atrás".

Beatriz Arraiz ha respondido así a preguntas de los periodistas tras participar en Logroño en el minuto de silencio convocado en virtud del Protocolo de condena y repulsa ante los asesinatos por violencia de género y vicaria.

Tras lamentar la caída de los dos últimos reales decretos "que trataban de paliar la grave situación que vive este país en materia de vivienda", la delegada ha explicado que tras desahucio de Mari Carmen se ha demostrado "la grandísima preocupación que hay en este país" que ha obligado a tomar medidas "que han decaído porque no hay mayoría en este momento en el Congreso de los Diputados que avale dichas medidas".

Aunque como ha reconocido el Gobierno de España "ha trabajado mucho para paliar y evitar desahucios en este país y también para garantizar derechos de los pequeños propietarios ante situaciones de alquiler" la realidad es que "han decaído" y "no hay una mayoría suficiente en este Congreso que avale el dar una solución a este problema".

Por tanto, el presidente del Gobierno ha decidido convocar elecciones y ahora toca "contraponer dos modelos. Es el momento de decidir entre un Gobierno que lleva ocho años haciendo frente a multitud de eventualidades y de situaciones de emergencia que todos conocemos".

Un Gobierno que ha conseguido "aumentar el salario mínimo interprofesional, que ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y otras tantas cosas".

"Ahora estamos en la tesitura de seguir avanzando y haciendo frente a retos que indudablemente están y que no se ha dado solución o dar una marcha atrás. Yo invito a que nos planteemos verdaderamente en esa situación, en esa disyuntiva. Yo sé qué tipo de país quiero, invito a seguir avanzando en derechos sociales y en avalar libertades de los ciudadanos", ha finalizado.