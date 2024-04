Delegada del Gobierno en La Rioja sobre la decisión de Sánchez: "Respeto absoluto y apoyo claro y evidente"

LOGROÑO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha mostrado este jueves "respeto absoluto a la decisión del presidente y apoyo también más claro y evidente que pueda manifestarse" ante la carta de Pedro Sánchez anunciado que se toma un periodo de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno nacional.

A preguntas de los medios de comunicación tras asistir en Logroño a la inauguración de la décima edición del Festival de Arquitectura Concéntrico, Arraiz ha señalado que "lo cierto es que vivimos en este momento en este país una situación que se arrastra ya, lo arrastramos ya hace demasiado tiempo, de que todo vale".

"Esa sensación -ha proseguido- de que podemos arremeter contra cualquiera, contra el político, pero también contra su familia, contra su entorno. Bueno, esto es una situación que no debe ser. La derecha y la ultraderecha deben empezar a hacer una reflexión seria de lo que está haciendo".

Se ha referido además a que "además, hace unos minutos que Manos Limpias, que es quien ha denunciado a la mujer del presidente, reconoce ahora que son acusaciones que pueden resultar falsas porque se acompañan fundamentalmente de recortes de prensa, esto no se puede producir".

"Creo que ya se ha conformado un ambiente irrespirable, hay que frenar de una vez esta situación. Y por lo tanto entiendo perfectamente al presidente, pero le traslado todo el apoyo que se puede trasladar como no puede ser de otra manera. Y respetar estos días que se ha dado de reflexión y animándole a continuar", ha añadido.

Se ha negado, por último, a especular sobre cuál puede ser la decisión final de Sánchez el lunes. "No voy a especular. Me parece que estamos hablando de darle cierta seriedad a todo este entorno en el que vivimos en este momento y no voy a especular. Yo creo que él ha pedido respeto cinco días de reflexión y es lo que por mi parte voy a hacer", ha concluido la delegada del Gobierno en La Rioja.