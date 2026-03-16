La delegada del Gobierno en La Rioja participa en la visita a la ampliación del Centro de Salud de Calahorra - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha participado esta mañana en la visita a las obras de ampliación del Centro de Salud de Calahorra. Las obras cuentan con una inversión total de 5,4 millones de euros de los que 4,2 millones llegan del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP).

El objetivo de este plan es mejorar las infraestructuras de los centros y la ampliación y renovación de su equipamiento clínico en centros de salud y consultorios de Atención Primaria, urgencias de Atención Primaria, salas de fisioterapia y salas de radiología.

La inversión de 4,2 millones aprobados por el Ministerio de Sanidad en la anterior legislatura confirma el compromiso del Gobierno de España con la atención sanitaria de los riojanos.

El Centro de Salud de Calahorra atiende a cerca de 33.000 usuarios de la zona básica de salud y con la ampliación va a incorporar un nuevo edificio de tres plantas de altura destinados a la atención sanitaria de los pacientes, así como al trabajo de los profesionales.

Durante la visita, la delegada del Gobierno ha estado acompañada por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, el gerente del SERIS, Luis Ángel González, la gerente de Atención Primaria del SERIS, Begoña Ganuza, el gerente autonómico de Tragsa, Iñaki Arbizu y el arquitecto del proyecto, Pablo San Juan, además de otras autoridades.