El delegado de Loterías en La Rioja dice que "a estas alturas no busques terminaciones en 13 y en 15, están agotadas"

Archivo - Uno de los bombos del sorteo de Navidad - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

El delegado de la Lotería Nacional en La Rioja, Carlos Ruiz, ha afirmado que "a estas alturas", cuando queda un mes para el para el sorteo extraordinario de Navidad, conocido popularmente como 'El Gordo', que se celebra el 22 de diciembre, "las terminaciones agotadas, a estas alturas, son el 13 y el 15".

Algo que ha señalado "es curioso, porque en el caso del 13 solo ha tocado una vez, en el año 2016, mientras que el 5 es una terminación muy agraciada en el sorteo", según ha destacado en una entrevista a Europa Press.

Ha indicado que aunque los billetes salieron a la venta el 3 de julio, es pronto para saber "cómo va ir, aunque si que es cierto que los loteros nos trasladan que hay bastantes reservas". "Hay que tener en cuenta que las ventas se intensifican sobre todo desde octubre, si bien nos acordamos habitualmente de comprarla a mitad de noviembre, que es cuando empiezan a verse colas en las administraciones".

En este punto, Ruiz ha recordado que en verano si que hay localidades "muy turísticas" como Ezcaray, Haro o Santo Domingo, que hacen "buenas ventas" en esa época del sorteo de Navidad.

Por otra parte, ha señalado que, el de Navidad, es "el sorteo estrella" pero tanto para los compradores como para los vendedores "porque hay que tener en cuenta que entre el 50 y el 60 por ciento de la venta del año lo hace el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad". Algo que tiene que ver con la "tradición" porque "no es el juego en el que más toque, ya que cualquier otro de los sorteos, como Primitiva o Euromillones, tiene premios más suculentos".

No obstante, el delegado de Lotería Nacional en La Rioja ha indicado que "estamos percibiendo que hay mayor predisposición a la compra", pero sobre todo ha destacado que "están jugando mucho empresas".

La comunidad riojana cuenta con 76 puntos de ventas, de los que 22 -trece situadas en Logroño- son administraciones de lotería. En cuanto a la principal novedad introducida para el sorteo del 22 de diciembre, es el aumento del número de series, que pasan de 193 a 198.

Cada español gastará este año 2025 una media de 76,08 euros en comprar décimos, frente a los 73,84 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el caso de los riojanos, la cifra se eleva hasta 113,96 euros, la tercera más alta por comunidades.

'EL GORDO' EN LOGROÑO EN 2024

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, conocido como 'El Gordo' (dotado con 4 millones de euros a la serie), el 72.480, fue vendido íntegramente en Logroño aunque la mayoría fue para un club de baloncesto de Madrid. Mientras, el resto de los grandes premios regó de cientos de miles de euros decenas de provincias de toda España, incluidas algunas de las localidades afectadas por la DANA.

En concreto, el propietario de la administración número 6 de Logroño, conocida como Lotería 'María del Carmen', Ángel Alda, señaló que "parte (de los 772 millones de euros del premio) se ha vendido en ventanilla", pero la gran mayoría se fue al Club de Baloncesto Distrito Olímpico de Madrid, que había comprado el número en la administración riojana.