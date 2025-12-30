Denunciados tres comercios en Logroño por vender artículos pirotécnicos de gran potencia a menores de 11 años - POLICÍA LOCAL

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño ha denunciado en los últimos días a tres establecimientos comerciales de la ciudad por vender artículos pirotécnicos de gran potencia (categoría F2) a menores de 11 años, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente, que establece que estos productos solo pueden ser vendidos a personas mayores de 16 años.

Los artículos pirotécnicos se clasifican en función de su peligrosidad. La categoría F1 incluye productos de bajo riesgo, como bengalas y pequeños efectos luminosos, mientras que la categoría F2 engloba artículos de mayor potencia, como petardos y truenos.

Tras las pertinentes denuncias administrativas, los agentes han decomisado la mercancía pirotécnica vendida de forma irregular.

Las inspecciones forman parte de un dispositivo preventivo activado en los últimos días y que continúa en marcha tras recibirse diversos avisos ciudadanos por el uso reiterado e imprudente de petardos por parte de menores, especialmente en parques y jardines públicos, que genera molestias y situaciones de riesgo para otros usuarios de estos espacios.

REGULACIÓN DEL USO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS

La Policía Local de Logroño recuerda que la venta y el uso de artículos pirotécnicos están sujetos a una regulación estricta, tanto estatal como municipal:

Los artículos pirotécnicos de categoría F2 solo pueden ser vendidos a mayores de 16 años.

La venta de pirotecnia de categoría F2, así como de los truenos de impacto, requiere autorización administrativa previa de la Delegación del Gobierno.

Actualmente, solo existen dos establecimientos en Logroño autorizados para la venta de pirotecnia F2, ambos ubicados en polígono industrial.

En cuanto a su uso, la Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño establece de forma expresa que está prohibido el uso de petardos, cohetes, bengalas u otros artículos pirotécnicos en espacios de uso público sin autorización municipal, incluyendo calles, plazas, parques y jardines.

Además, el uso de petardos sin autorización constituye una infracción administrativa, sancionable con multa y con la intervención del material pirotécnico.