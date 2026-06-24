Los derechos LGTBIAQ+ "no son una concesión", reclama IU señalando que la Ley Trans "ha sido metida en el armario"

Manifestación del Orgullo 2025 - IU

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los derechos LGTBIAQ+ "no son una concesión, son derechos humanos", ha reclamado hoy la coportavoz de la Red de Activistas, Ruth Sáenz, mientras Álvaro Villar ha señalado que, en La Rioja, la Ley Trans "ha sido metida en el armario".

Ante la conmemoración del Día del Orgullo, Sáenz y Villar han ofrecido una rueda de prensa en la que han llamado a participar en la manifestación que este sábado, 27 de junio, recorrerá Logroño convocada por GYLDA y más de treinta entidades, estre ellas IU.

Sáenz ha destacado que "los derechos LGTBIAQ+ importan" y para Izquierda Unida "no se celebran sólo con banderas en días concretos, sino que se han de garantizar con políticas públicas y a través de presupuestos".

Ha señalado que en el contexto internacional "estamos viendo con preocupación un avance, una ofensiva reaccionaria global". En La Rioja, el año pasado, 2025, se produjeron, que se tenga conocimiento, catorce actos de odio.

"Es un momento contradictorio para el colectivo porque, por una parte, vemos como ha habido avances en materia legal y social; pero, a la vez, vemos retrocesos, discursos impregnados de odio y de miedo que siguen avanzando y que están violentando y perjudicando las vidas especialmente de las personas trans", ha dicho.

Villar ha señalado que en La Rioja, desde el año 2022, "contamos con la Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y los derechos de las personas trans y sus familias".

Una ley que fue, en su día, ha dicho, "pionera ya que era la más avanzada en la materia para reconocer derechos tanto en educación, empleo, vivienda, sanidad, deporte, cultura para las personas trans".

"Vemos como el Partido Popular, seis años después, la tiene metida en un cajón", ha señalado poniendo el acento en que recogía la creación del Consejo LGTBI de La Rioja y todavía no se ha puesto en marcha.

Ha sumado que el voto de Partido Popular, al que se sumó Vox, ha rechazado, en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley que pedía poner en marcha este consejo y desarrollar la ley, además de poner en la fachada del Parlamento la bandera del colectivo.

"Las personas LGTBIAQ+ no pedimos privilegios, pedimos vivir sin miedo, sin acoso; pedimos ir al médico sin ser juzgados y cuestionados y trabajar sin discriminación; pedimos envejecer sin tener que volver a los armarios; y que se cumplan las leyes", ha clamado.

Dentro de los actos del Orgullo, La Zurda acogerá el próximo jueves, 2 de julio, a las 7:30, la presentación del libro 'Cuando los gays perdimos el miedo'.