El desahucio a una mujer en situación de vulnerabilidad con dos menores se retrasa sin noticias del juzgado

Piso en la calle Somosierra pendiente de desahucio - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El desahucio previsto para hoy, miércoles 20 de mayo, en la calle Somosierra (número 32) de Logroño a una mujer en situación reconocida de vulnerabilidad y con dos menores se retrasa sin noticias del juzgado.

Tras una vista oral en la que el juez no admitió la solicitud de aplazamiento por parte del abogado de la mujer, que pedía al menos poder acabar el curso escolar en el piso en el que ha residido con sus hijas durante diez años, el juzgado mantuvo la fecha prevista para la ejecución.

De este modo, el Sindicato de la Vivienda había convocado una concentración a la hora prevista en el documento oficial emitido por el juzgado, las 13:30, para intentar paralizar el desahucio, bajo gritos de 'vergüenza me daría, desahuciar a una familia".

Desde las 12:15 horas ha empezado a llegar un goteo de vecinos, miembros del sindicato y ciudadanos (algunos se sumaban cuando pasaban por allí y se enteraban de lo que iba a suceder) llegando a alcanzar casi el centenar de personas.

Pero quienes no llegaban era la comitiva del juzgado, ni la Policía Nacional y Local. A llamadas del Sindicato de Vivienda, desde el Palacio de Justicia les han informado de que la comitiva se retrasaba porque tenían que ejecutar, antes, otro desahucio del que el sindicato no tenía constancia.

Sin embargo, pasaban las tres de la tarde y nadie acudía. Los asistentes cada vez eran menos y los ánimos se crispaban porque desde el Sindicato de Vivienda temían una estrategia de desgaste: no llegar a la hora acordada para que no hubiera manifestación ni vecinos apoyando.

Mientras, uno de los portavoces del Sindicato de Vivienda, Álvaro Marqués, ha anunciado a los asistentes que, aunque el desahucio de hoy seguía "en pie", para demostrar que la lucha "funciona" tenían "una buena noticia" y es que el desahucio previsto para este viernes en la misma calle se ha aplazado al 26 de junio.

El caso de hoy llegó al sindicato con el juicio ya desarrollado. No entiende cómo no se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad de la mujer así como que no tiene alternativa habitacional y que el propietario se ha negado a negociar incluso un aumento del alquiler.

"Nosotros no creemos en las coincidencias. Aquí hay intención. Aquí, en los dos casos, las inquilinas se encuentran en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional", ha afirmado Márquez en declaraciones a los medios de comunicación en referencia a ambos desahucios.

Y es que ambos coinciden, no sólo en que son dos personas con una situación de vulnerabilidad, sino que, además, están en la misma calle, céntrica. "Cada vez más los barrios se van gentrificando por la especulación de la clase rentista", ha clamado.