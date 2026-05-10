Desalojada una vivienda en la calle Real de Briñas tras el hundimiento de su tejado

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han desalojado este domingo una vivienda en la calle Real de Briñas (La Rioja) tras el hundimiento del tejado. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 12,10 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil.

Efectivos de emergencias han informado de que se ha desalojado la vivienda, sin que haya sido necesario apuntalar la estructura. No se han registrado más daños materiales ni personales.