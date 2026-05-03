Desalojadas seis viviendas esta noche en Nalda por riesgo de desprendimiento de un muro

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Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 22:50
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   LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

   El riesgo de desprendimiento en un muro ha obligado esta noche al desalojo preventido de seis viviendas en la localidad de Nalda, según ha informado el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

   De acuerdo con estos datos, sobre las 22 horas se ha dado cuenta de que, "según el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se declara la situación operativa 1".

   El motivo de esta declaración, se especifica, "es el riesgo existente para varias viviendas por el desprendimiento de un muro en el municipio de Nalda". Como consecuencia de ello, "se ha procedido al desalojo de seis viviendas de manera preventiva".

   En el lugar se encuentran Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil, responsables municipales y el Técnico de Protección Civil de guardia.

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