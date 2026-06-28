El descuento medio de la vivienda en Logroño fue de 15.000 euros en el primer trimestre de 2026

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LOGROÑO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios que rebajaron el precio de sus viviendas en venta en idealista durante el primer trimestre de 2026 -un 14 por ciento del total de anuncios activos en ese periodo, según un análisis previo de idealista- aplicaron una reducción media de 29.390 euros, lo que equivale a un descuento del 7 por ciento sobre el precio inicial de salida. En el caso de La Rioja fue de 15.000 euros.

El análisis, elaborado por idealista detalla por primera vez la cuantía de esas rebajas en las principales capitales españolas. Palma registró con diferencia la mayor rebaja media en valor absoluto: los vendedores que ajustaron el precio en la capital balear lo hicieron en 70.950 euros de media, una cifra que más que duplica la media nacional.

Madrid ocupó la segunda posición con una reducción media de 45.156 euros, seguida de San Sebastián (39.311 euros) y Barcelona (37.048 euros). Las cuatro capitales superaron holgadamente la media nacional de 29.390 euros.

Entre el resto de grandes mercados, Málaga registró una rebaja media de 26.854 euros, Valencia de 25.163 euros, Bilbao de 22.735 euros, Alicante de 20.094 euros y Sevilla de 18.757 euros. En el extremo más contenido se encuentran capitales como Jaén (10.711 euros), Zamora (10.748 euros) y Cuenca (10.863 euros), donde las rebajas en valor absoluto fueron las más reducidas entre todas las capitales.

PORCENTAJE DE REBAJA SOBRE EL PRECIO INICIAL

En términos relativos, Huelva y Lleida fueron las ciudades donde los vendedores aplicaron los mayores descuentos proporcionales, con una reducción del 9 por ciento sobre el precio inicial en ambos casos. Les siguen Almería y Murcia, con el 8 por ciento, por encima de la media nacional del 7 por ciento. La mayor parte de los grandes mercados se situó en el 6 por ciento: Madrid, Barcelona, Alicante, San Sebastián, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma registraron todos esa misma rebaja. Bilbao fue el único gran mercado por debajo de ese umbral, con una rebaja media del 5 por ciento.

La reducida dispersión entre ciudades -con la inmensa mayoría entre el 5 por ciento y el 7 por ciento- sugiere que la lógica de ajuste de los vendedores opera en una banda estrecha con independencia del nivel de precios absoluto del mercado. Porcentaje de anuncios que rebajaron el precio Barcelona y Teruel fueron las capitales donde una mayor proporción de vendedores ajustó el precio de sus inmuebles, con el 21 por ciento de los anuncios en cada una.

Les siguen Madrid (20 por ciento), Alicante (19 por ciento) y Segovia (19 por ciento). Entre los grandes mercados, Málaga, Sevilla y Valencia se situaron en el 18 por ciento, San Sebastián en el 17 por ciento, Bilbao en el 16 por ciento y Palma en el 14 por ciento En el extremo opuesto, Ourense fue la capital donde menos vendedores recurrieron a la rebaja de precio, con solo el 9 por ciento de los anuncios, seguida de Huesca y Jaén (10 por ciento en ambas), mientras que Zamora, Ávila y León el 11 por ciento de los anuncios registraron ajustes de precio.