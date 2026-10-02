Desfile de moda, descuentos, 'rascas' o sorteos, en la Semana del Comercio de Logroño, entre el 3 y el 10 de octubre

Miguel Sainz y Fernando Cortezón, en la presentación de la Semana del Comercio de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará entre el 3 y el 10 de octubre la 'Semana del Comercio' con la participación de 187 establecimientos y diversas actividades de dinamización, entre las que se encuentran desfile de moda, descuentos, 'rascas' o sorteos, como ha adelantado este viernes el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y el responsable de Comercio de la Cámara de Comercio Fernando Cortezón.

La 'Semana del Comercio' comenzará con la segunda edición de la 'II Gala CUCO de la Moda Riojana', que este año tendrá como escenario el Parque Gallarza, en pleno eje comercial de San Antón-Pérez Galdós.

El evento, que se celebra el sábado 3 de octubre, a las 18 horas, mostrará el trabajo de cinco diseñadores licenciados por la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), 14 estudiantes de moda y patronaje del IES Hermanos D'Elhuyar, y de la diseñadora logroñesa Sara Omatos, especializada en moda nupcial.

"Un desfile que quiere dar visibilidad al talento y la creatividad vinculados a la moda en La Rioja, tanto de diseñadores que van dando sus primeros pasos como de otros más jóvenes que están en pleno proceso de formación. Y todo ello en la calle, en pleno eje comercial San Antón-Pérez Galdós", ha señalado Sáinz.

De los 187 comercios adheridos a la esta campaña de promoción comercial 'Semana del Comercio', 94 establecimientos de diferentes sectores y zonas de la ciudad participarán en una nueva edición de la feria de oportunidades 'CUCO Stock', en la que del 8 al 10 de octubre sacarán sus productos de fin de temporada y de stock a pie de calle.

Un auténtico escaparate urbano de calidad y buen precio para acceder a liquidaciones de artículos de primavera-verano y conocer de primera mano las nuevas propuestas para la temporada de otoño-invierno que acaba de comenzar. Los comercios adheridos a esta iniciativa, que contarán con un distintivo en sus escaparates, se pueden consultar en la página web logronopuntocomercio.com.

"El apoyo al comercio minorista de Logroño es un objetivo fundamental y por el que queremos apostamos firmemente, no solo por el compromiso de crear ciudad y riqueza para nuestra ciudadanía, sino también porque detrás de todos estos proyectos hay mucho esfuerzo, mucha ilusión depositada y grandes sueños personales", ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad.

Del 5 al 10 de octubre se instalarán carpas informativas en cinco zonas comerciales de la ciudad (Cien Tiendas; Casco Antiguo; Galdós XXI; ZOCO; y Vara de Rey, Avenida de la Paz y Zona Centro) por las que irán rotando durante cada jornada (las ubicaciones y horarios de apertura al público de cada día están disponibles en la página logronopuntocomercio.com).

Los consumidores que hayan realizado alguna compra en un comercio minorista de la ciudad podrán presentar su ticket de compra en estas carpas (con fecha comprendida entre el 3 y el 10 de octubre) para recibir una, dos o tres tarjetas de tipo "rasca" con premio directo en función del importe del recibo presentado.

Los premios consistirán en vales de compra por valor de 10, 20, 50 y 100 euros, que deberán canjearse en cualquiera de los 177 comercios participantes. "De este modo se favorece que todas las zonas comerciales se beneficien de esta campaña", ha apuntado el presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de La Rioja, Fernando Cortezón.

Además, entre las tarjetas no premiados, una vez finalizada la campaña, se realizará un sorteo de tres premios especiales, unos de 500 euros y otros dos de 250 euros cada uno, que podrán canjearse en los comercios participantes.

"Premiaremos así a los clientes que realizan sus compras en el comercio local, además de estimular nuevas visitas a los establecimientos y generar un ambiente de dinamización en las principales zonas comerciales de la ciudad durante la Semana del Comercio", ha añadido Cortezón.

Para garantizar la visibilidad de la campaña y fomentar la participación ciudadana, se llevará a cabo una campaña de publicidad que permita difundir las acciones programadas a través de diferentes soportes, como medios de comunicación, soportes de publicidad exterior y redes sociales.

"El objetivo de estas acciones de dinamización, con las que se pretende estimular las compras en el comercio local de forma directa, a la par que se beneficia a las familias logroñesas con un ahorro en sus compras, es incentivar el consumo en el comercio local, así como resaltar los atributos del comercio de proximidad, entre los cuales destacan la cercanía, la confianza y la calidad de su servicio y productos", ha concluido Miguel Sáinz.