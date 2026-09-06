Cartel de búsqueda del desaparecido - ALERTA DESAPARECIDOS

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha desplegado un dispositivo tras la desaparición de un hombre de 83 años en Logroño en la que participan, también, efectivos del Cuerpo de Bomberos.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, la desaparición se denunció el pasado viernes, 4 de septiembre.

Se trata de un hombre de 83 años, de 1,70 metros de altura, complexión normal, pelo canoso y calvicie parcial, tal y como se describe en SOS Desaparecidos.

El dispositivo estuvo trabajando durante el día de ayer, sábado 5 de septiembre, pero por la noche, han relatado estas fuentes, se tuvo que dejar por la falta de visibilidad.

Además de la Policía Nacional, ayer participaron tres camiones de bomberos que trabajaron con celeridad mientras las condiciones de visibilidad se lo permitieron.

Hoy, domingo 6 de septiembre, se ha vuelto a desplegar el dispositivo.