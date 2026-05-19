Destinados 605.000 euros a la convocatoria de ayudas para libros de texto de 1º y 2º de Primaria en el curso 26-27

Archivo - Libros en el interior de un aula - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Empleo la aprobación del gasto de 605.000 euros para la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto para alumnado matriculado en los cursos primero y segundo de Educación Primaria, durante el próximo el curso escolar 2026-2027, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja.

Pero como ha indicado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, además de los alumnos matriculados en primero y segundo de Educación Primaria durante el próximo curso, también podrán beneficiarse de estas ayudas los estudiantes que cursen otro nivel educativo incluido en el programa de gratuidad de libros de texto (de tercero a sexto de Educación Primaria, ESO y el Grado Básico de FP), siempre que no puedan hacer uso de dicho programa por haber establecido el centro escolar, de manera exclusiva, libros de texto en soporte digital que no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos.

En función del tramo de renta per cápita de la unidad familiar del alumno solicitante, existen tres tipos de ayudas:

Ayuda tipo 1: para familias con renta per cápita inferior o igual a 9.000 euros: 175 euros en Educación Primaria. 250 euros en ESO. 120 euros en Ciclos Formativos de Grado Básico.

Ayuda tipo 2: para familias con renta per cápita superior a 9.000 euros e inferior o igual a 12.000 euros: 100 euros en Educación Primaria. 150 euros en ESO. 120 euros en Ciclos Formativos de Grado Básico.

Ayuda tipo 3: para alumnado cuyos tutores sean perceptores de la 'Renta de ciudanía de La Rioja' en el año 2025: 175 euros en Educación Primaria. 250 euros en ESO. 120 euros en Ciclos Formativos de Grado Básico.

El plazo para la presentación de solicitudes será del 4 al 18 de junio de 2026, ambos inclusive, para alumnos que tengan asignada una plaza para el curso 2026-2027 en un centro docente de La Rioja.

Excepcionalmente se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la formalización de la matrícula, para alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso y que no tenía plaza asignada en el periodo ordinario de presentación de estas ayudas.

Durante este curso, un total de 2.686 alumnos riojanos se han beneficiado de estas subvenciones. En concreto, 2.199 ha obtenido ayudas del tipo 1; 465 estudiantes del tipo 2 y 22 escolares del tipo 3.