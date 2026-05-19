Destinados 8,5 millones a reforzar suministros estratégicos y equipamiento en el San Pedro y el Banco de Sangre

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LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales una inversión global de 8.513.711,18 euros destinada a reforzar el sistema sanitario público riojano mediante la prórroga y licitación de contratos de suministro esenciales para el Hospital Universitario San Pedro, el Servicio Riojano de Salud y el Banco de Sangre de La Rioja.

Esta inversión permite garantizar la continuidad asistencial, incorporar tecnología sanitaria avanzada y asegurar la disponibilidad de materiales imprescindibles para la actividad quirúrgica, diagnóstica y transfusional, tal y como ha defendido el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.

Entre las actuaciones aprobadas figura la prórroga de los contratos de suministro de implantes para el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario San Pedro, por un importe de 1.788.270,80 euros, que posibilitará mantener la disponibilidad de prótesis, implantes de columna, clavos intramedulares, material de osteosíntesis y otros dispositivos fundamentales para intervenciones quirúrgicas orientadas a restaurar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, el Ejecutivo riojano ha autorizado la prórroga del suministro de suturas mecánicas, trocares, instrumental diverso, mallas, fibras de láser e implantes destinados a cirugía general, plástica y torácica, ginecología y urología del Hospital Universitario San Pedro, con una inversión de 2.585.578,28 euros. Este material resulta imprescindible para garantizar la actividad quirúrgica ordinaria y la continuidad de procedimientos asistenciales de alta complejidad.

A esta inversión se suma la licitación del contrato para el suministro de catéteres y otro material fungible para técnicas de electrofisiología cardiaca, por un importe de 1.889.888 euros, que permitirá seguir consolidando la unidad de arritmias del Hospital Universitario San Pedro con equipamiento actualizado y nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiacas complejas.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 1.861.107,75 euros a la licitación del suministro de implantes y material fungible destinados a la Unidad del Dolor y al Servicio de Cirugía General del Servicio Riojano de Salud. Esta actuación facilitará la incorporación de técnicas avanzadas para el tratamiento del dolor crónico y nuevos procedimientos quirúrgicos, ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes riojanos.

Por último, se ha aprobado la prórroga del contrato para el suministro de reactivos, bolsas de extracción de sangre, sistemas de aféresis, fraccionamiento e inactivación viral del plasma, así como otros materiales necesarios para la práctica transfusional en el Banco de Sangre de La Rioja, con una inversión de 388.866,35 euros. Esta medida garantiza la continuidad de una actividad esencial para la seguridad transfusional y la cobertura asistencial en toda la comunidad autónoma.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con una sanidad pública moderna, segura y resolutiva, dotando a los profesionales sanitarios de los recursos necesarios para ofrecer una atención de máxima calidad, incorporar innovación tecnológica y responder con garantías a las necesidades asistenciales de los ciudadanos.