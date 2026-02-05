Destinados más de 267.000 euros para mejorar los servicios públicos en 7 aldeas de Ezcaray - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado diferentes aldeas de la localidad de Ezcaray en las que el Gobierno de La Rioja ha financiado esta legislatura actuaciones de mejora de los servicios públicos, acompañado por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y del alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

Así, el Ejecutivo regional ha colaborado con el Ayuntamiento de Ezcaray en la ejecución de siete proyectos, uno por aldea, que han supuesto una inversión total de 270.218,15 euros, de los que 267.052,49 euros corresponden a fondos aportados por la Dirección General de Política Local a través del Plan de Obras y Servicios Locales y de la línea de subvenciones a núcleos separados del municipio principal.

"Se trata de actuaciones que abarcan desde la mejora de los accesos, los viales, también las canalizaciones, hasta incluso de eficiencia energética. Suponen una apuesta clara del Gobierno de La Rioja por el apoyo a los municipios a través del Plan de Obras y Servicios Locales combinado también con las mejoras que hemos introducido en la orden de subvenciones de pequeños municipios", ha subrayado el consejero.

Asimismo, ha destacado la gestión del Ayuntamiento de Ezcaray "por el buen uso de todos estos fondos que repercuten ya en una mejor calidad de vida de todos los vecinos de estas aldeas y que refuerza las acciones de este Gobierno en el reto de la lucha contra la despoblación".

Por su parte, el alcalde ha agradecido al Gobierno de La Rioja "el apoyo que nos presta para poder realizar estas obras en las aldeas a las que tanto cariño tenemos y en las que hay 96 habitantes empadronados, pero por muy pequeñas que sean no dejan de ser muy importantes para nosotros y se merecen tener los mismos servicios y la misma calidad de vida que el núcleo central de Ezcaray".

En Ayabarrena, se ha ejecutado la mejora del camino de acceso a la carretera autonómica LR-415 que ha permitido reparar los defectos y baches del pavimento en una longitud aproximada de 1,3 kilómetros y una anchura de 3 metros. Para ello, se ha realizado el desbroce de cunetas, la aplicación de un riego de adherencia y el acabado con una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor.

Por otro lado, en la aldea de Posadas se han renovado un total de 25 luminarias que incorporan tecnología LED con el objetivo de lograr una mayor eficiencia energética, ahorrar en consumos y costes de mantenimiento, incrementar la vida útil de los puntos de luz y mejorar la protección de medio ambiente y la salud.

Por último, se han realizado actuaciones de urbanización de diferentes calles en las aldeas de Azárrulla, Urdanta, San Antón, Turza y Zaldierna que han abarcado una superficie total de 1.978,5 metros cuadrados. Con la finalidad de dotar a estos espacios públicos de servicios con los que no contaban, o bien de mejorar los existentes, se han llevado a cabo reconstrucciones de muros, escaleras y pilones; pavimentaciones de firme; y mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, y en las instalaciones de electricidad, entre otras intervenciones.

Esta inyección económica refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con el medio rural riojano, y concretamente con la calidad de vida en las aldeas de Ezcaray. Ya en el año 2024 se realizó una inversión de 1,3 millones de euros para reforzar la conectividad y la seguridad vial de la carretera LR-415 entre Ezcaray y Posadas, que da servicio a todas las aldeas.