El desvío de Arnedillo experimentará cortes parciales el lunes y martes de la próxima semana por obras

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa que, con motivo de las obras que está realizando el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en el refuerzo del firme del desvío provisional de la carretera LR-115, se producirán cortes temporales del tráfico entre Santa Eulalia Somera y Arnedillo los días 2 y 3 de febrero, en las franjas horarias de 8,30 a 14,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas.

Estas interrupciones son necesarias para finalizar los trabajos de acondicionamiento del desvío provisional, con el objetivo de adaptarlo al paso de vehículos pesados y garantizar la seguridad de la circulación. En el caso de que las condiciones meteorológicas o técnicas impidan concluir las obras en las fechas previstas, el corte podría extenderse al día 4 de febrero en horario de mañana.

Asimismo, se recuerda que, durante el periodo de ejecución de las obras, el tránsito entre Santa Eulalia Somera y Arnedillo queda totalmente interrumpido, por lo que será necesario utilizar itinerarios alternativos, en función del origen y destino de los desplazamientos.

Durante los cortes, y con una limitación para vehículos de más de 12 toneladas, se establecen los siguientes recorridos alternativos: Acceso a Arnedillo desde Arnedo: tomar la LR-123 o la LR-583 en dirección Villarroya; posteriormente, desviarse por la LR-283 y, en el cruce con la LR- 286, continuar hasta Enciso para enlazar de nuevo con la LR-115. ? Acceso a Arnedo desde Arnedillo: dirigirse a Enciso y tomar la LR-286 hasta el cruce con la LR-283 en dirección Arnedo; posteriormente, continuar por la LR-123 hasta llegar a la localidad de Arnedo.

El Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores planificar los desplazamientos con antelación y respetar la señalización provisional instalada, al tiempo que agradece la colaboración de los usuarios por las molestias que puedan derivarse de unas obras necesarias para mejorar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura viaria.