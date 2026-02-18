La detención de un hombre de 30 años provoca la desarticulación de un punto de venta de droga en Logroño

La detención de un hombre de 30 años provoca la desarticulacion de un punto de venta de droga en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Logroño, dentro de la 'Operación Enredadera', por su presunta participación en la venta y tráfico de sustancias estupefacientes desde su domicilio en una céntrica zona de Logroño, a pequeña escala.

Para adquirir la droga accedían al interior de portal, incluso accedían al interior, a la cual accedían por la puerta del portal y permanecían pocos minutos en su interior, recogían la mercancía y bajaban de nuevo a la calle.

Durante la mañana del pasado lunes y con autorización judicial, se realizó una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se incautaron diversas sustancias estupefacientes, 86,46 gramos de marihuana, 5,36 gramos de cocaína, 2,73 gramos de éxtasis (tusi) y 0,6 gramos de hachís en el domicilio del detenido, ellos distribuidos en 27 bolsas de papel albal y bolsas tipo zip preparadas para la venta y distribución, dos básculas de precisión para pesar las sustancias estupefacientes, alambres para el cierre de las dosis, plásticos recortados para las dosis.

El presunto autor no almacenaba grandes cantidades de droga para evitar la investigación policial. Además diversa maquinaria destinada al cultivo y secado de marihuana, porque todo hace pensar que el siguiente paso era la instalación de un cultivo 'indoor' de marihuana en su vivienda.

También se incautó la carcasa de un 'smartwatch' con restos de una sustancia pulverulenta blanca, similar a la cocaína. Este reloj de pulsera aparentemente, se utilizaba para ocultar las dosis de droga destinadas a la venta y evitar así que los agentes localizasen dicha sustancia ante cualquier posible intervención en vía pública.

El valor total de las sustancias incautadas alcanzaría un total de 1.056, 57 euros en el mercado ilegal.

El presunto autor utilizaba como vivienda familiar el domicilio donde se ha realizado la intervención, desde el que se dedicaba al mercado ilegal (menudeo) de sustancias ilegales. Él mismo preparaba las dosis en pequeñas bolsas herméticas para su posterior distribución, cortaba los plásticos de pequeño tamaño y pesaba las dosis.

La investigación se inició en el mes de diciembre y ha colaborado en su inicio Policía Local de Logroño. Durante la investigación se tuvo conocimiento de que el detenido había vendido una cantidad de sustancia importante a uno de sus compradores, cantidad suficiente para presuponer que estaba destinada el tráfico, lo que implicó la detención de este otro comprador, el cual fue ingresado en prisión por decisión judicial.

Aunque el presunto autor de los hechos, no manejaba grandes cantidades de droga, la conclusión de esta investigación ha supuesto el desmantelamiento de otro punto de droga en Logroño.

El detenido se trata de un joven de unos 30 años de edad y carecía de antecedentes policiales previos.