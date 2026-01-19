Detenidas 2 personas por tráfico de drogas y desactivado un punto de venta en el centro de Logroño

La Policía Nacional registra un piso en el centro de Logroño donde sus inquilinos traficaban con droga - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, han llevado a cabo la detención de dos personas, dentro de la 'Operación Tanon', por su presunta participación en un Delito de Tráfico de Drogas. Estas dos personas, residían en un piso ubicado en el centro de Logroño, donde realizaban labores de distribución de sustancia estupefaciente, hachís. Facilitando la droga incluso a menores de edad.

Los presuntos autores, detenidos, distribuían hachís desde el domicilio, o en las zonas adyacentes al mismo, en pleno centro de Logroño, o le acercaban la droga al consumidor final a diferentes zonas de la ciudad utilizando como transporte patinetes eléctricos.

ENTRADA Y REGISTRO

El grupo de investigación de la Policía Nacional inició la investigación tras analizar la información facilitada por la Policía Local de Logroño, dentro de la estrecha colaboración que ambos cuerpos mantienen. Y también contando con la imprescindible colaboración ciudadana.

A lo largo de la investigación se han recogido indicios suficientes que permiten inferir que los dos detenidos presuntamente vendían hachís en pequeñas cantidades desde su propio domicilio, en la vía pública en pleno centro, y también acercando la sustancia al consumidor utilizando en sus desplazamientos patinetes eléctricos.

Entre los consumidores a los que facilitaban la droga, se encuentran también menores de edad. Durante la madrugada del pasado día 15 de enero se llevó a cabo la Operativo anti-droga denominada operación 'Tanon', en el que se ha practicado la entrada y registro, con autorización judicial, en el domicilio ubicado en la zona centro de Logroño, y como resultado se han intervenido 68,79 gramos de hachís por valor de 465 euros, dos básculas y tres patinetes eléctricos.

DETENCIONES

En esta operación se ha procedido a la detención de 2 personas por su presunta participación en los hechos, a quienes se les imputa un delito de tráfico de drogas, y se ha desmantelado un punto de venta de droga, en el centro de Logroño. De los dos detenidos, el varón tiene antecedentes policiales previos, por tráfico de drogas y otros delitos contra el patrimonio.