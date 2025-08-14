Detenido el conductor de un vehículo sorprendido con drogas en un control en la N-232, a la altura de Agoncillo

Archivo - Droga intervenida en Agoncillo por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, adscritos al Núcleo de Servicios de Logroño, han detenido a un varón de 54 años, vecino de Burgos, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación tuvo lugar en la N-232, a la altura del kilómetro 399, en el término municipal de Agoncillo. Los agentes, que llevaban a cabo labores de prevención de la delincuencia centradas en el tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio, interceptaron un vehículo Ford Focus.

Al acercarse para identificar al conductor, que era el único ocupante del vehículo, los agentes detectaron en él una actitud muy nerviosa, lo que levantó sus sospechas.

Ante este indicio, procedieron al registro del turismo y de las pertenencias del sospechoso. En su interior encontraron cuatro envoltorios de cocaína con un peso total de 9,26 gramos, una piedra de hachís de 2,27 gramos, una báscula de precisión y 470 euros en billetes fraccionados, evidencias que apuntaban claramente a una actividad ilícita.

Por todo ello fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.