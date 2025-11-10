Detenido un hombre en Calahorra por herir a otro con arma blanca en una pelea en Calahorra - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil tras herir a otro con un arma durante una pelea, en la calle Toriles, de Calahorra, la tarde noche del viernes, según ha informado el Instituto Armado. Los implicados son dos hombre, naturales de España y Marruecos, de 30 y 37 años de edad.

Hasta el lugar de la pelea se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, quienes, tras recabar las primeras informaciones, confirmaron que un varón había sido trasladado al Hospital de Calahorra. El presunto autor de la agresión había abandonado el lugar antes de la llegada de las patrullas.

Los datos obtenidos por ambos cuerpos policiales permitieron identificar y detener al presunto agresor, traspasando la instrucción de las actuaciones a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, a fin de esclarecer los hechos.

Los investigadores confirmaron que la víctima presentaba una herida en el labio y dos heridas producidas por un objeto punzante: una en la pared torácica anterolateral baja izquierda y otra en la cadera izquierda. De las declaraciones recabadas a los implicados, quienes mantienen rencillas previas, se desprenden dos versiones de lo sucedido.

Según una de las partes, habría sido agredida con un objeto punzante -presuntamente una navaja-, identificando a su agresor, versión corroborada por un testigo. La otra parte sostiene que solo propinó un golpe a la víctima, quien cayó al suelo y pudo haberse herido con fragmentos de vidrio de una botella rota.

La investigación continúa abierta. Las diligencias instruidas, junto el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial en la mañana de hoy.