Detenido un hombre tras sustraer el teléfono móvil a una persona mayor en pleno centro de Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia por el centro de Logroño fue requerida por una mujer que acababa de presenciar la sustracción de un teléfono móvil a un hombre de avanzada edad.

Según manifestó la testigo a los agentes, había observado cómo una persona que vestía gorra y portaba una mochila, se había aproximado al hombre mientras éste se encontraba utilizando su teléfono y se hacía con el terminal. Tras la sustracción, el presunto autor abandonó rápidamente el lugar y emprendió la huida a pie.

Es en ese momento cuando la mujer alertó a los agentes aportando la descripción de esta persona.

LOCALIZADO CUANDO HUÍA A PIE

Con la información facilitada, los agentes se dirigieron inmediatamente hacia la zona indicada para tratar de localizar al sospechoso. Al acceder a la calle, observaron a cierta distancia a una persona que corría y cuyas características coincidían con la anterior descripción.

Los policías iniciaron una persecución y cuando le dieron el alto, mientras continuaba corriendo, el individuo arrojó un teléfono móvil debajo del vehículo policial que se encontraba ahí estacionado, circunstancia que fue advertida por los agentes.

TERMINAL RECUPERADO POR LOS AGENTES

Una vez interceptado, se procedió a su identificación y a realizar las comprobaciones necesarias para determinar la procedencia del terminal. Poco después, se personó también en el lugar la mujer que había alertado a la patrulla, quien reconoció, sin ningún género de dudas, al hombre, como la persona que había visto apoderarse del teléfono.

La actuación no terminó únicamente con la detención y recuperación del teléfono. Al comprobar que la víctima no conocía la ciudad, otra dotación policial se hizo cargo de él y lo trasladó hasta Comisaría para que pudiera interponer la correspondiente denuncia.

POLICÍA NACIONAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

La actuación pone de manifiesto la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier hecho delictivo del podamos ser víctima o testigo. La colaboración entre ciudadanía y Policía Nacional constituye una herramienta esencial para prevenir y esclarecer hechos delictivos.

Mantén tus objetos personales siempre bajo control. Especialmente en zonas concurridas, o mientras se utiliza el teléfono en vía pública es recomendable prestar atención al entorno y mantener las pertenencias personales siempre bajo control.

LA IMPORTANCIA DEL IMEI

En caso de ser víctima de un hurto de nuestro terminal móvil, es de gran utilidad para la posterior investigación y posible localización del mismo, aportar en la denuncia el número IMEI de nuestro teléfono, el cual se puede obtener previamente pulsando *#06#, en ajustes, o en la caja en la que venía el teléfono cuando lo compramos.