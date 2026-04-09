Un detenido tras la muerte violenta de un hombre el pasado martes en la calle Real de Tirgo (La Rioja)- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta de otro el pasado martes, 7 de abril, en la calle Real de la localidad riojana de Tirgo.

Según informa la Delegación de Gobierno, el detenido pertenece, de momento, en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil continúa instruyendo las diligencias oportunas para esclarecer lo sucedido. De momento, sigue decretado el Secreto de Sumario.

Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TJSR) se ha dado a conocer que el detenido pasará a disposición judicial este viernes por la mañana. Lo hará ante la Juez de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Haro.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17,30 horas del pasado martes según confirmó el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáenz. Se investigó, desde primer momento, como muerte violenta.

Tras conocer los hechos, las unidades de Seguridad Ciudadana intentaron reanimar a la víctima sin conseguirlo.