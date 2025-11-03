La DGT imparte una jornada de formación interadministrativa a la Guardia Civil en La Rioja - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha desarrollado una jornada de formación interadministrativa en las dependencias de la 10.ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja. La sesión, enmarcada en el "Plan de Formación de la DGT", ha contado con la participación de agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana.

La formación ha sido impartida por Javier Morán Llenín, subjefe provincial de Tráfico en La Rioja, quien ha abordado temas clave como el ámbito competencial, el procedimiento sancionador y las infracciones más habituales cometidas en la comunidad.

Asimismo, se trataron cuestiones relativas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), el seguro obligatorio, la pérdida de vigencia del permiso de conducción por causas diversas, la recuperación del permiso y los principales aspectos penales vinculados a la seguridad vial.

A lo largo de la jornada se puso especial énfasis en mejorar la coordinación y el conocimiento práctico de los agentes ante la detección de infracciones, con el objetivo de reforzar la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas.

Con este tipo de jornadas, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico suman esfuerzos para que los agentes dispongan de las herramientas y los conocimientos necesarios para velar por una circulación más segura, contribuyendo así a la protección de todos los usuarios de las calles y carreteras de La Rioja.