La DGT incorpora 101 examinadores nuevos, dos de ellos en La Rioja

MADRID/TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha reforzado la plantilla de examinadores de tráfico, con 101 nuevos examinadores que ya están incorporados en 46 jefaturas provinciales tras haber aprobado la oposición y superado el curso formativo, que les habilita para examinar a los aspirantes a la obtención de todo tipo de permisos de conducir. De todos ellos, cinco llegarán a Castilla-La Mancha.

Estas incorporaciones forman parte del compromiso de la Dirección General de Tráfico para aumentar la capacidad de examinar en algunas jefaturas concretas, "intentando maximizar los recursos disponibles con la demanda del servicio y poder así mejorar la capacidad y el día a día de los exámenes en cada provincia".

Estos nuevos funcionarios de carrera corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, una especialidad creada en el año 2017. Desde ese año se han incorporado 732 personas al colectivo de examinadores de tráfico.

Además de estos 101 examinadores, en lo que va de 2025 se han incorporado 23 examinadores interinos por acumulación de tareas, y se prevé que otros 17 se sumen en los próximos meses. Todos ellos dan soporte extra al trabajo realizado por los examinadores funcionarios.

Según la secretaria general de DGT, Lidón Lozano, "estas nuevas incorporaciones permiten aumentar la capacidad de examinar, ya que, en estos momentos la relación de puestos de trabajo que tiene la DGT para examinadores está cubierta en un 97%". Según la DGT, acceden aproximadamente 50 examinadores nuevos a través de la Oferta Pública de Empleo y en este ejercicio "excepcionalmente se incorporan estos 101 examinadores nuevos, con los que se alcanza el mayor número de examinadores de la historia de DGT".

El mayor número de examinadores se incorporará a Barcelona (11), seguido de Madrid (10), Baleares (6), 5 a Guipúzcoa y Girona, cuatro a Cantabria y Vizcaya, tres a Castellón, dos a Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Navarra, Murcia, Jaén, Granada, Alava, Valencia, Sevilla, Cuenca, Zaragoza, La Rioja y Lérica.

Asimismo, Alicante, Córdoba, Ciudad Real, Elche, Zamora, Palencia, Salamanca, Huelva, Almería, León, Cáceres, Las Palmas, Toledo, Alcalá de Henares, Sabadell, Guadalajara, A Coruña, Burgos, Santiago de Compostela, Zaragoza, Huesca, Orense, Fuenteventura, La Palma y Menorca, incorporarán un examinador.