Dieciocho grupos y artistas actuarán en el festival 'Parrilla', que vuelve en San Mateo del 19 al 22 de septiembre

El festival de música joven 'Parrilla' vuelve en San Mateo del 19 al 22 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dieciocho grupos y artistas forman parte de la programación del festival musical 'Parrilla' que, un año más, lleva hasta la Plaza del Parlamento al talento más joven de nuestra región y de otras partes de España.

El festival se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre y el martes 22 tendrá lugar 'Parrilla Equal', que busca poner en valor el talento femenino y concienciar sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria para hombres y mujeres.

Estos conciertos son ya una parte consolidada del programa festivo de San Mateo, que encuentran en la Plaza del Parlamento un espacio en el que poder mostrar las voces emergentes de la región y disfrutar de la música en directo también de otras partes de España.

Aprovechando la afluencia de jóvenes y de público en general, la Plaza del Parlamento será también uno de los espacios elegidos para la ubicación de uno de los Puntos Violetas.

Estos espacios continuarán desarrollando la labor de información y prevención de actitudes sexistas contra las mujeres, además de sensibilización en materia de violencia de género.

CONCIERTOS PARRILLA SAN MATEO 2026.

Los conciertos, en la Plaza del Parlamento, serán:

19 de septiembre. Desde las 19 y hasta las 00 horas en sesiones de 50 minutos actuarán los Djs Gabba Gabba, Psychopack, Gianni Decor, Chris Zaga, Sebastian Reyes y Mathinger.

20 de septiembre: Desde las 19 y hasta las 22,45 horas en conciertos de 45 minutos con 15 minutos entre conciertos actuarán Blueberry, STLG, N de Nico y David Schubert.

21 de septiembre: Desde las 19 y hasta las 23,45 horas en conciertos de 45 minutos con 15 minutos entre conciertos actuarán Moondrive, All night, Válgame el son, Protocolo Snob, y Antioksidantes.

22 de septiembre: 'Parrilla Equal', con la actuación de Luna Pascual a las 20 horas, Las Chavalas a las 21 y Marcú a las 22 horas.