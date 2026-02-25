Dieciséis trajes se han presentado al V Concurso de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras finalizar el plazo para participar en la quinta edición del Concurso de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' se han recibido un total de 16 diseños, de los cuales el jurado tendrá que seleccionar 12.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración del Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Rioja, dentro de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

Los trajes elegidos se exhibirán en el desfile del viernes 24 de abril en la carpa, que se instalará en el aparcamiento del parque Víctimas del terrorismo. Un desfile único, que fusiona moda, arte y gastronomía, ya que todos los diseños estarán confeccionados y decorados con verduras. El concurso establece tres premios. El mejor 'Diseño Original' gana 3.000 euros. En esta categoría participan creaciones inéditas y no presentadas previamente en ningún certamen.

El premio 'Inspiración', diseños reinterpretados a partir de creaciones de diseñadores de reconocido prestigio, está dotado con 2.500 euros.

Estos dos premios los concede el Ayuntamiento de Calahorra, pero hay uno más que patrocina el Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Rioja por valor de 1.500 euros. Como novedad, este año se va a premiar al mejor traje que maride verduras y productos relacionados con el mundo del vino en la categoría 'Enogastronómica'.

Los trajes premiados pasarán a formar parte del patrimonio de la organización y podrán ser exhibidos en el Museo de la Verdura u otros espacios expositivos, reconociéndose siempre la autoría del diseño. Además, todos los trajes que desfilen y no resulten premiados recibirán una ayuda de 300 euros en concepto de gastos de participación, salvo los descalificados. Los diseños participantes pueden ser femeninos y masculinos para edades adultas y su confección se realizará a mano o a máquina con un acabado exquisito y uso de entretela y sus fornituras.

El concurso de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' se desarrolla en dos fases.

La primera, la de presentación del proyecto del diseño, bocetos, materiales y documentación requerida, ya ha finalizado. Ahora comenzará la siguiente fase, la de seguimiento, en la que los concursantes deberán entregar fotografías del proceso de confección y un vídeo explicativo del diseño, manteniendo el anonimato ante el jurado.

La Pasarela 'Ciudad de la Verdura' es uno de los actos centrales y más multitudinario de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que ofrece una visión innovadora de la moda a través de diseños de verduras, poniendo en valor los productos que se cultivan en la huerta calagurritana y que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'.