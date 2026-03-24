Diego Martínez Eguizábal conquista el Grand Prix de Portugal - FRC

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diego Martínez Eguizábal se ha proclamado campeón del Grand Prix de Compak Sporting celebrado en Gondomar (Portugal) este pasado fin de semana. El tirador riojano consiguió 185 aciertos que le permitieron subirse a lo más alto del podio y conseguir la victoria en una prueba puntuable para la European Cup y la World Cup.

La actividad en la localidad de Gondomar, perteneciente al distrito de Oporto, comenzó el pasado jueves, con un día íntegro de entrenamientos desde las 9,30 horas hasta las 18,00 horas de la tarde. Ya el viernes, tras otra ventana horaria para continuar con la práctica, a las 18,00 horas se celebró la ceremonia inaugural de una competición que daría comienzo al día siguiente. El sábado 21 se celebró la primera tirada de 100 objetivos, de los cuales el riojano acertó 94.

Ya el domingo, en la jornada final de la competición, Martínez Eguizábal mantuvo su alto nivel de precisión y completó un total de 185 aciertos para conseguir la victoria en el Grand Prix, por delante de sus principales contrincantes, que terminaron con 183 y 178 puntos, en segunda y tercera posición, respectivamente.

La competición se celebró en las instalaciones del Club de Cazadores de Oporto, una de las instituciones más históricas y prestigiosas de Portugal, nacida en 1878. Además, se desarrolló bajo las normativa deportiva FITASC.