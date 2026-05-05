Diego Martínez Eguizábal, subcampeón de la Copa de Europa de Recorridos de Caza

Diego Martínez, subcampeón de la Copa de Europa de Sporting - FRC

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El tirador riojano, Diego Martínez Eguizábal, ha firmado un nuevo éxito internacional al proclamarse subcampeón de la Copa de Europa de Sporting en Vetralla (Italia), consolidando así su excelente momento deportivo en el panorama europeo.

Este destacado logro es fruto de su sobresaliente actuación en el 59º Campeonato de Europa de Recorridos de Caza / Sporting, celebrado del 30 de abril al 3 de mayo en dicha localidad italiana, así como de su reciente victoria en el Grand Prix Sporting disputado en Gondomar (Oporto).

La suma de ambos resultados le ha permitido escalar hasta la segunda posición en la clasificación general de la Copa de Europa de RECA. En cuanto a esta última cita continental en Vetralla, Martínez Eguizábal rozó el podio individual tras finalizar en una meritoria sexta posición en categoría 'Open' (todos los participantes) con 186 platos, en una competición de altísimo nivel donde fue superado por los británicos Karl Field (187) y Harrison Rhys (188).

El podio lo completaron el francés Matthieu Delmas, el húngaro Tamas Jeri y el inglés James Attwood, que se alzó con el título europeo tras alcanzar los 193 aciertos. El tirador riojano no se marchó de Vetralla con las manos vacías, ya que contribuyó de forma decisiva a la medalla de bronce lograda por el equipo español.

El combinado nacional, integrado por José Manuel Rodríguez, José Antonio Priego, José Julián Moreno y el propio Martínez Eguizábal, firmó una sólida actuación para lograr un codiciado bronce con 718 puntos, solo por detrás de Francia (726) e Italia, que se proclamó campeona con 728 aciertos. Asimismo, cabe destacar la actuación del calagurritano Luis Carlos Sanz, quien finalizó en duodécima posición en la categoría de 'Veteranos' con 158 platos, siendo el mejor español clasificado y quedándose a tan solo 17 puntos del vencedor, el británico Michael Rouse.

El balance del equipo español en este Europeo se completó con otros dos bronces por equipos. En categoría femenina, Beatriz Laparra, Jennifer Román y Nieves Golbano lograron la tercera posición con 468 platos, por detrás de Francia e Italia. Por su parte, el equipo júnior, formado por Fran Rosa, Raúl Paniagua y Alfonso Balmori, también se subió al podio tras conseguir 488 platos, en una clasificación liderada por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, seguida de Francia.

En el apartado individual, brillaron especialmente Beatriz Laparra, que revalidó el título europeo por cuarto año consecutivo con una actuación impecable (182/200), y Juan Valero, que se proclamó campeón de Europa en categoría 'Senior' tras alcanzar 186 platos. Tras este Campeonato de Europa, la próxima gran cita internacional será el 48o Campeonato del Mundo de Recorridos de Caza, que se celebrará en Vale das Pedras (Portugal) del 16 al 19 de julio, donde el equipo español volverá a partir como una de las grandes potencias aspirantes a las medallas.