La candidata de Frente Amplio, Alba Díez - IU

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados de Frente Amplio en La Rioja Alba Díez ha considerado hoy que el debate que se celebró este jueves entre los cuatro principales partidos (PP, PSOE, Voz y Frente Amplio) "evidenció" el machismo subrepticio que viven las mujeres.

Díez, ante la actitud que tuvieron los cabeza de lista del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha considerado que, aunque llama la atención verlo en un debate, a esta formación no se sorprende.

"Son los desplantes que sufrimos cotidianamente muchas de nosotras; es el mansplaining exacerbado, por un lado, y el machismo subrepticio de que, si es verdad que" Feijóo, "no mandó callar directamente" a Colau, sí que se vio el machismo en el "uso del lenguaje", ha afirmado.

Es, ha visto, "una evidencia de que eso sigue estando ahí y de que marca las relaciones y las conversaciones". Por tanto, "evidencia" lo que ocurre "y es hasta bueno que se vea y que se debata y que se hable" de ello.

Y es que, a su juicio, se pudo comprobar cómo las "relaciones de poder" del hombre sobre la mujer se dan "en el día a día" y, por eso, ha creído "positivo que la gente lo vea" y que se "evidencie" en un lugar como un debate electoral.

Para Díez, por otro lado, en el debate se vio que "quien tiene las ideas" y "quien aporta las alternativas con un programa medido, concienzudo, es Frente Amplio".

"Ada Colau es un perfil que ha demostrado con hechos cuáles son sus ideas y yo creo que eso es lo que hace muchísima falta en la política española", ha señalado.