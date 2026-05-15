'Digitalízate Con La Rioja' "Supera Los Hitos Previstos" Y Ha Capacitado Tecnológicamente A 4.874 Riojanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

'Digitalízate con La Rioja' supera los hitos previstos y ya ha capacitado tecnológicamente a 4.874 riojanos "a través de un despliegue territorial sin precedentes". Por ello, el Gobierno de La Rioja considera "un éxito" esta iniciativa, y avanza que se trabaja ya en darle continuidad.

Coincidiendo con la celebración el próximo domingo del Día de Internet, el Gobierno de La Rioja ha presentado este viernes el balance de 'Digitalízate con La Rioja', un programa estratégico financiado con fondos Next Generation EU, por importe de 1,2 millones de euros.

El director general para la Sociedad Digital, Francisco Javier Ridruejo, y la directora de 'Digitalízate con La Rioja', María Afonso, han dado a conocer los principales objetivos logrados por el programa que, desde su puesta en marcha en 2024, ha desarrollado 803 acciones formativas en 73 localidades y 4 pedanías, con participación de vecinos procedentes de 93 municipios.

Hasta el momento se han emitido más de 7.200 certificaciones (1.318 en La Rioja Alta, 3.942 en La Rioja Media y 2.020 en La Rioja Baja), lo que refleja su amplia capilaridad territorial y su contribución directa a la cohesión y a la reducción de la brecha digital.

La iniciativa ha contado con un equipo de 8 formadores, reforzado en momentos de alta demanda, que han ofrecido 803 cursos en 13 materias que abarcan desde el uso básico y seguro del smartphone, la tablet o el ordenador, hasta competencias más avanzadas como la relación con la Administración electrónica, la comunicación digital, la inteligencia artificial o la seguridad digital, que ha sido un eje transversal en toda la oferta formativa.

Francisco Javier Ridruejo ha destacado "el éxito de este modelo de formación digital inclusivo y de proximidad", que "ha desplegado un modelo estructural de capacitación en toda La Rioja, reforzando el compromiso del Gobierno regional con una digitalización inclusiva".

Además, ha subrayado que "Digitalízate con La Rioja' "ha cumplido los hitos establecidos en el marco europeo de referencia" y "ha alcanzado su objetivo principal: formar a los ciudadanos en competencias digitales básicas para que tengan las mismas oportunidades y puedan mejorar su vida, con independencia del tamaño o de la ubicación del municipio en el que residan".

El director general para la Sociedad Digital ha enfatizado que la cobertura del proyecto "ha contribuido de forma directa a la cohesión territorial y al cierre efectivo de la brecha digital en La Rioja, reduciendo desigualdades de acceso a la tecnología", y ha añadido que "la colaboración institucional con ayuntamientos, asociaciones y entidades sociales, ha permitido garantizar que la digitalización llegue a todos los rincones de la comunidad".

Por último, y "ante la demanda generada y el impacto constatado en la sociedad", ha anunciado que el Gobierno de La Rioja "trabaja ya en dar continuidad a este servicio, con el objetivo de seguir ampliando la capacitación digital y responder a las necesidades de una ciudadanía en permanente proceso de adaptación tecnológica".

FORMACIÓN QUE "TRANSFORMA LA VIDA DE LAS PERSONAS".

Por su parte, María Afonso ha subrayado que "la respuesta está siendo extraordinaria, con una satisfacción altamente positiva", pero "lo importante no son solo las cifras, sino lo que representan: personas que hoy realizan trámites electrónicos por sí solas, que usan la tecnología con seguridad y que han ganado autonomía, confianza y autoestima".

En este sentido ha incidido en que "gracias al trabajo del equipo del programa ofrecemos una formación útil y cercana que transforma la vida de las personas, en especial de los colectivos prioritarios como los ciudadanos de edad más avanzada, del medio rural, con discapacidad o en riesgo de exclusión social".

También "hemos llevado formación a centros educativos para reforzar las competencias digitales y preparar a los jóvenes para su futuro digital y laboral".