El director general de Medio Natural acude al funeral de Estado por la DANA al "representar" la ayuda que se envió

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja está representada en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia por el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, en vez del presidente, Gonzalo Capellán, al "representar" la ayuda que se envió.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge hoy miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace hoy un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados.

Cuenta con la presencia de Sus Majestades Los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y también se ha invitado a los presidentes de todas las Comunidades autónomas.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domíguez, preguntado por la ausencia de Capellán ha recordado cómo, tras la tragedia, hubo "una participación muy importante de los empleados públicos riojanos que acudieron a trabajar para paliar las consecuencias de esta tremenda catástrofe".

"Por eso desde el primer momento el Gobierno de La Rioja consideró que quien mejor podía representar al Gobierno de La Rioja eran las personas que se habían involucrado directamente en Valencia en aquellos terribles días", ha indicado.

Sáenz de Urtui, ha dicho, "representa como alto cargo del Gobierno a todo el personal, a todos los empleados públicos que acudieron a Valencia" y "trabajaron muchísimo sobre el terreno para ayudar a nuestros compañeros valencianos".

"En todo evento siempre han representado al Gobierno de La Rioja las personas de la Dirección General de Medio Natural que estuvieron allí, que estuvieron en Valencia sobre el terreno y nunca mejor dicho sobre el fango", ha afirmado.