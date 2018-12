Diseño, música y diamante en el 'VI Día de la Moda' de Bodegas Franco Españolas

Publicado 21/12/2018 17:03:33 CET

Bodegas Franco-Españolas de Logroño se convierte este sábado, 22 de diciembre, en escaparate de tendencias en el 'VI Día de la Moda'.

Los diseñadores: Libertad Pertierra de Logroño, Violeta Arellano de Calahorra, Fanny Alonso Collantes de San Sebastián y la asturiana Mei Oliver, usarán sus colecciones para reinterpretar 4 espacios emblemáticos de la bodega de Rioja, tomando el testigo de profesionales de la moda tan consolidados como Juan Duyos, David Delfín o Ana Locking, que ya pasaron por allí. Sus intervenciones podrán verse de 17 a 21 horas.

Al mismo tiempo, la sala principal de la bodega se convierte en Wine Fashion Market, abierto al público de 12,00 a las 21,00 horas ininterrumpidamente, en el que 25 expositores venderán sus creaciones, en un ambiente de talleres para adultos y niños, música, baile y gastrobar en el que no faltará Diamante, como vino pionero entre los blancos de Rioja y anfitrión del evento.

PIONEROS

La bodega destinará 10 euros de cada expositor del Wine Fashion Market, así como la totalidad del ingreso de la inscripción a los talleres, a la ONG Pioneros, que además celebra este año su 50 aniversario.

El Día de la Moda de Bodegas Franco-Españolas se ha convertido en un trampolín al reconocimiento para jóvenes diseñadores, y un evento esperado y pionero como también lo fue Diamante entre los vinos blancos de Rioja hace 127 años. Dirigido a los amantes del arte, el diseño, la música y la gastronomía, en la última edición recibió a más de 1.200 personas.

Es una de las actividades socioculturales que Bodegas Franco-Españolas realiza durante el año. El Cine de Verano, Vendimia en Familia, + Teatro con Diamante y Hallowine, entre otras, consolidan la apuesta de la bodega por ser referente del ocio enológico urbano en la capital riojana.

Libertad Pertierra. Logroño

XIX (diecinueve) se nutre de las consignas del movimiento "art and crafts", poniendo en valor el trabajo artesanal. Reinventa elementos formales decimonónicos y los fusiona con iconografía japonesa, adecuándolos a los cánones estéticos urbanos.

Violeta Arellano. Calahorra

The House of the Wind tiene un toque artístico inspirada en el libro de Aradia o el Evangelio de las Brujas, tomada desde un punto de vista contemporáneo. Creando piezas modernizadas que contienen estampados únicos que aportan exclusividad.

Fanny Alonso Collantes. San Sebastián

Colección atemporal con looks originales, urbanos y versátiles para cualquier ocasión. Una línea con cortes diferentes que te harán sentir única, una creación de marca y diseño totalmente artesanal. Apuesta por la comodidad y el diseño.

Mei Oliver. Asturias

Autumn Woodland está inspirada en el otoño asturiano y sus contrastes: la tranquilidad de un bucólico paseo por un hayedo al amanecer y la fuerza invernal del Mar Cantábrico rompiendo contra los acantilados.