Disfrutar del eclipse en La Rioja: sin prisa, eligiendo un sitio despejado y sin fotos con el movil

Archivo - Experto recomienda dejar el movil a un lado y disfrutar - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

"La parte de totalidad dura en La Rioja minuto y medio, así que simplemente disfruta", destaca el astrónomo Roberto Baena

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La Rioja será una comunidad autónoma privilegiada el próximo 12 de agosto al estar en la banda que permite ver el eclipse en su totalidad. Para disfrutarlo, el doctor en Astronomía Roberto Baena propone ir sin prisa, elegir un sitio despejado y no hacer fotos con el móvil.

Baena, investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y coordinador del Máster en Astronomía y Astrofísica de UNIR, ha relatado en una entrevista a Europa Press que, para poder disfrutar del eclipse completamente lo ideal es situarse en la banda de totalidad.

En este sentido, todo el territorio de La Rioja es un lugar privilegiado para verlo. No obstante, este investigador también ha puesto el acento en la necesidad de tener en cuenta que la altura del sol va a ser baja, por sucede a última hora del día.

Por tanto, es conveniente buscar un sitio, con anterioridad, donde se garantice que la posición del sol, a esa hora, no va a estar oculta con un edificio, una montaña u otra cosa, visitándolo unos días antes.

"Busca un sitio lo más cercano posible, para que no te tengas que desplazar demasiado, a lo mejor desde la terraza de tu casa lo puedes ver, o desde un parque, y hazlo con previsión", ha relatado.

Así, ha señalado que "no es necesario desplazarte a un sitio concreto de La Rioja, desde una azotea en Logroño puede valer". Eso sí, ha advertido, "haz la prueba unos días antes para comprobar que nada te va a tapar el sol a las 20,30 horas".

Las gafas (específicas para el eclipse) se deben tener colocadas todo el tiempo que se esté mirando al sol directamente mientras el eclipse sea parcial.

"Incluso se aconseja que, aunque te estén protegiendo, no se mire continuamente sino que descanses la mirada cada minuto o dos minutos", ha añadido señalando que, de hecho, también se puede "disfrutar del eclipse viendo las sombras, el ambiente..."

En el momento de totalidad (sobre las 20,28), cuando la luna tapa totalmente el sol dejando un aro luminoso, se pueden retirar las gafas. Es el momento de la corona solar, cuando el día se va a convertir en una noche "extraña, inquietante, no es como una noche oscura".

"Vas a poder observar estrellas que normalmente no estarían visibles; en la naturaleza se notará cómo animales e insectos se extrañan, habrá una bajada de temperatura", ha relatado.

Baena ha recordado su primer eclipse solar, en Estados Unidos: "Yo no era consciente de lo que iba a ver, estaba ilusionado y tenía expectación pero, de repente, encontrarme el disco solar completamente negro y la noche alrededor de aquella imagen, era hipnótico".

Ha propuesto dejar a un lado el móvil y no intentar hacer una foto: "Para empezar te va a quedar mal y luego vas a perder el tiempo en hacer la foto en lugar de estar viendo el eclipse".

Y es que el momento de totalidad en La Rioja "dura noventa minutos, minuto y medio"; así que " simplemente disfruta".

UNA CASUALIDAD AÚN CON MISTERIO

El eclipse en una "casualidad" que hace que los tamaños aparentes del sol y de la luna coinciden: "El sol es cuatrocientas veces más grande y se encuentra cuatrocientas veces más lejos y, entonces, sus tamaños, aparentemente, son similares y por eso la luna le bloquea".

Pero, aunque "no deje de ser una casualidad geométrica" y ya se pueda predecir cuándo sucede, la corona solar sigue siendo "un misterio que no se entiende muy bien".

Con respecto a los menores, ha considerado que el hecho de que vayan a ver el eclipse es, ya, "un momento tan impresionante, tan mágico que despierta por si mismo el interés".

"Hay videos de personas viendo el eclipse y cuando se produce la totalidad la reacción es tan expresiva que por sí misma es suficiente", ha contado.

Así pues, "el hecho de vivirlo ya despierta el interés", ya que "no es lo mismo que te lo cuenten, que lo veas en un libro o en una fotografía, vivirlo es algo que tu cuerpo lo va a recordar".

A partir de ahí "se pueden generar algún tipo de actividad, ejercicio que pueda despertar el interés de los jóvenes", incluso con juegos para la observación indirecta.

En líneas generales "no hace falta tener conceptos" aprendidos, "lo que hay que hacer es ir a un sitio seguro, no ir con prisas a ultima hora y disfrutar".