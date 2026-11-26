La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, presenta el dispositivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 963 efectivos participarán en el dispositivo previsto para las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre, en La Rioja. De ellos, 255 pertenecen a la Policía Nacional, 662 a la Guardia Civil y 46 a Policía Local.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha trasladado hoy un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque La Rioja, ha dicho, "va a contar con un amplio dispositivo humano, técnico y material".

Éste "va a garantizar, sin duda alguna, que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad y que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías".

A las nueve de la mañana se abrirán las 518 mesas electorales habilitadas en los 251 colegios electorales de La Rioja, que permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas (aunque el dispositivo permanece hasta las 09:00 horas del día siguiente y desde las 00:00 horas del domingo).

Una hora antes, tendrán que acudir los miembros de las mesas y, si no lo hacen, concurrirán en delito. El pago por estar en una mesa electoral es de 75 euros.

Para garantizar todos los derechos, diecisiete personas con discapacidad visual han solicitado disponer de un kit especial de voto accesible en braille, de los que quince han solicitado recibirlo en su domicilio.

A las otras dos personas (y las que no lo reciban en el domicilio en los dos intentos de entrega) les estará esperando en la mesa electoral que les corresponde (una en Logroño y otra en Albelda de Iregua).

El censo electoral de La Rioja alcanza las 260.127 personas, de ellas 238.458 forman parte del censo de residentes y 21.344 son riojanos y riojanas que viven en el extranjero.

Además, estas elecciones van a contar con 10.273 nuevos votantes respecto a las elecciones generales de julio del año 2023. Son personas que han cumplido los 18 años y que podrán participar por primera vez en unos comicios generales.

No obstante, de esos 10.273, 7.667 votan por primera vez en unas elecciones, ya que el resto pudo ejercer su derecho al voto en las elecciones europeas del 2024 y, ahora, votan por primera vez en unas elecciones generales.

En cuanto a la posibilidad de ejercer el voto por correo, ha sido solicitado por un total de 8.179 riojanos y riojanas incluidas en el CER (con 8.153 aceptados y 26 denegados).

Junto a las 21.344 personas del CERA y las 325 del ERTA, ha supuesto el envío de documentación electoral a 29.822 ciudadanos y ciudadanas, frente a los 38.536 de 2023 (recordemos que las elecciones fueron en julio y eso aumentó el voto por correo).

Arraiz también ha informado de que la delegación del Gobierno de España Rioja cuenta con un presupuesto inicial de 600.310,70 euros para organizar las elecciones en esta comunidad autónoma.