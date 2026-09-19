Un dispositivo especial garantiza este sábado la seguridad en el lanzamiento del cohete de San Mateo

Archivo - Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto del disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo y 69 Vendimia Riojana, a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento, contará este sábado con un dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana.

Un dispositivo que estará operativo desde el comienzo de la mañana y se hará especialmente patente una hora antes en el control de los accesos y la salida.

Contará con la participación de la Policía Local de Logroño, Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, entre otros efectivos. El mismo estará operativo desde primera hora de la mañana y se hará especialmente patente desde aproximadamente una hora antes del lanzamiento, en torno a las 11 horas.

Así, y dada la previsible afluencia masiva al acto, se habilitarán zonas específicas para la entrada y salida al recinto. En aquellos puntos con mayor afluencia de personas estarán señalizadas las zonas de entrada que son, principalmente, a través de las calles Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón y Avenida de la Paz.

Por otro lado, para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza desde ese punto. Este año, como novedad, se van a instalar bolardos de hormigón en la zona perimetral.

Con el objetivo de facilitar los servicios de emergencia en los accesos y salidas del recinto, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y Cruz Roja ubicarán sus puntos principales en la esquina de la calle Doce Ligero de Artillería y Avenida de la Paz (bajo el reloj de la Plaza del Ayuntamiento).

Es necesario tener en cuenta que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete, y que la llegada a la Plaza del Ayuntamiento debe hacerse con tiempo y de forma ordenada para evitar riesgos.

Asimismo, se recuerda que no se podrán introducir objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, envases o productos detergentes. No obstante, se permitirá el acceso de botas de vino.