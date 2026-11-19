LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves, 19 de noviembre, las resoluciones de concesión de siete líneas de subvenciones deportivas del Gobierno de La Rioja, que movilizan 2.480.000 euros durante 2026. Las ayudas se dirigen a federaciones deportivas, clubes que participan en competiciones nacionales, deportistas individuales y entidades locales, y abarcan un amplio abanico de modalidades, desde el fútbol, el baloncesto, la pelota y el atletismo hasta disciplinas como la petanca, la espeleología, la pesca o los deportes aéreos.

La convocatoria de subvenciones a las Federaciones Deportivas Riojanas distribuye 1.170.000 euros entre 36 federaciones para contribuir al desarrollo de su actividad. Entre las mayores cuantías figuran las concedidas a la Federación Riojana de Fútbol, con 200.000 euros; la Federación Riojana de Pelota, con 115.065,97 euros; la Federación Riojana de Atletismo, con 75.223,18 euros; y la Federación Riojana de Baloncesto, con 74.885,35 euros.

Junto a estas disciplinas, las ayudas también alcanzan a modalidades con menor número de practicantes, como la espeleología, que recibe 8.429,34 euros; la halterofilia, con 3.100 euros; la petanca, con 7.384,24 euros; el piragüismo, con 10.914,30 euros; la pesca, con 17.618,56 euros; y el deporte aéreo, con 10.159,27 euros. También figuran entre las beneficiarias las federaciones de ajedrez, esgrima, automovilismo, tiro con arco, motociclismo, montañismo y deportes de invierno, entre otras.

Por su parte, la línea destinada a clubes y entidades deportivas por su participación en ligas regulares oficiales de carácter nacional de ámbito federado cuenta con 1.075.000 euros y contempla 123 actividades subvencionadas. Entre los beneficiarios figuran clubes de fútbol, así como entidades de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala.

La pelota también está representada en esta convocatoria, con ayudas para clubes como el Pelotazale Najerino, el Pelotazale Pradejón, el Club de Pelota Calceatense, el Club de Pelota Ezcaray y el Club de Pala Albelda. De esta forma, las subvenciones respaldan la participación riojana en competiciones nacionales de modalidades muy diversas.

APOYO AL TALENTO DEPORTIVO RIOJANO

La convocatoria dirigida a deportistas riojanos con proyección para el deporte de rendimiento dispone de 145.000 euros. Las ayudas alcanzan a deportistas de disciplinas como atletismo, rugby, tiro olímpico, natación, caza, judo, pesca, pelota, kárate, esgrima, kickboxing, montañismo, hockey sobre hielo y ciclismo trial, entre otras.

Entre los deportistas beneficiarios figuran Marcos Moreno Sáez, en atletismo; M.ª Pilar Cantabrana Gil, en rugby; Jorge Liso Pérez, en pesca; Álvaro Garatea Díaz de Cerio, en pelota; Lola Estévez Escalona, en esgrima; y Rubén Sáenz Castro, en hockey sobre hielo.

A esta línea se suman 13.000 euros destinados a deportistas riojanos con discapacidad, con ayudas para diez personas que practican modalidades como bádminton, kickboxing, fútbol sala, tiro olímpico, atletismo, piragüismo, tenis en silla de ruedas y ciclismo.

IGUALDAD DE GÉNERO Y DEPORTE MUNICIPAL

La convocatoria para la promoción de la igualdad de género en el deporte distribuye 30.000 euros entre seis actividades promovidas por cinco entidades deportivas. Entre las iniciativas subvencionadas figuran el Torneo de Apertura de Fútbol Sala Femenino y el Torneo Reinas, del Club Deportivo EDF Promesas; el Torneo Nacional de Doma Clásica La Rioja, de la Federación Riojana de Hípica; el Torneo Multideporte Femenino del Club Deportivo Maristas; el Torneo 4x4 de Waterpolo de la Asociación Deportiva Natación Arnedo; y otra edición del Torneo Reinas, organizada por el Club Deportivo Unión Baloncesto Viñas Logroño.

Por último, las ayudas destinadas a las entidades locales para la contratación de técnicos del deporte municipal suman 47.000 euros. Se distribuyen entre los ayuntamientos de Cervera del Río Alhama, Arnedo, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, con subvenciones de 9.051,36, 13.231,15, 15.000 y 9.717,49 euros, respectivamente.