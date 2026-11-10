Distrito Actual y talleres de DJ ponen la novedad a 7 ciclos que cierran la programación musical del festival

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Distrito Actual y talleres de DJ en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) ponen la novedad a siete ciclos que cierran la programación musical del Festival de Culturas Contemporáneas Actual 2027 para poner la "semilla de la cultura" y a los más jóvenes.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha presentado hoy la programación de Coffe Party Actual; Vermú Torero; Café Cantante; DJ Weekend Land y Distrito Actual, como novedad; Actual Urbano; y actuaciones en la Sala Fundición.

Son siete ciclos que completan la programación musical de Actual con un guiño especial a los más jóvenes. Periferia y Tobogán, el 2 de enero; y Rapsuuklei, Low Cost Trip y Marian Croft, el 3 de enero, formarán la propuesta de Distrito Actual.

Ademas, Marian Croft cerrará DJ Weekend Land, una propuesta con la que Actual ofrece a los jóvenes una primera aproximación al mundo del DJ "desde una perspectiva integrada", ha explicado Alcaide, viendo al DJ "como un creador; un selector musical; y un conductor de experiencias".

Incluye, los dias 2 y 3 de enero desde las 5:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche en el IRJ talleres y una experiencia guiada en Cabina, que "van a permitir a los asistentes conocer los fundamentos de esta disciplina y acercarse también a esas herramientas creativas".

La actividad, gratuita, contará con un máximo de veinte plazas, por lo que será necesaria una inscripción previa en la página web del IRJ.

Coffe Party Actual traerá a Wally López (2 de enero) y Lunnas (3 de enero); el Vermú Torero del 2 de enero a Eba al Desnudo y The Crab Apples; el del 3 de enero Marcú y Querido; el 4 de enero, Eh Mertxe! y Sarria; y el 5 de enero Fabio Laseca y Paco Pecado.

Café Cantante, del 2 al 4 de enero traerá a Egut, Guille Galván y Lorena Álvarez; y Actual Urbano contará con Los Player y Flavia Beaká el 2 de enero y N de Nico y Amigos el 3 de enero. La Sala Fundición acogerá a Los Coronas (5 de enero) y Kamikaze Helmets (6 de enero).

Este año, como novedad, ha avanzado Iturriaga, el 'Coffe Party', que se desarrolla en Wine Fangando tiene organizado el acceso mediante entrada con invitación (limitado a setenta personas) y entrada + brunch a 25 euros (limitado a cuarenta personas).

El director del IRJ ha puesto el acento en los conciertos que se han programado en La Gota de Leche para jóvenes de alrededor de dieciséis años, y a un precio de seis euros, con Los Player (sonido que transita entre el rap, el hip hop, el R&B, el reguetón, el Detroit y distintas vertientes del trap) y Flavia Beaká (hip hop) el 2 de enero; y N de Nico el 3 de enero.

Estas últimas propuestas, que se encuadran como Actual Urbano, así como Distrito Actual cuentan con una promoción especial 2x1 para los usuarios del Carné Joven. Para beneficiarse de esta promoción, los usuarios deberán consultar su código EYCA a

través de la página web del Carnet Joven e introducirlo posteriormente

durante el proceso de compra de las entradas en la web oficial del festival.