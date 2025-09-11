La DOCa Rioja afirma que "el viñedo avanza de forma óptima" en esta vendimia

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuarto Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja para la campaña de vendimia 2025 muestra una evolución normal en el peso de la baya, aunque de manera más lenta, y manteniendo como la semana pasada la diferencia por zonas: ligeramente por encima de la media en Rioja Alta y Rioja Alavesa, y ligeramente por debajo en Rioja Oriental.

De acuerdo con el Boletín, el aumento de grado alcohólico probable confirma, junto con la evolución del resto de parámetros, una semana de adelanto con respecto a la campaña pasada.

Desde los servicios técnicos del Consejo confirman que la bajada de acidez está dentro de la normalidad, pero ven necesario su seguimiento, y detallan que los valores de ácido málico son, en general, superiores a los registrados en las mismas fechas del año pasado.

Hay buenos indicadores de maduración fenólica (IPT, antocianos e intensidad colorante), según se especifica en el Boletín, con una muy adecuada evolución general y apuntando a una gran calidad final si se mantienen las condiciones actuales de temperaturas máximas moderadas, baja humedad y amplitud térmica.

Además, se puntualiza que la piel de las bayas se encuentra en excelentes condiciones.

Avanza, por tanto, de forma óptima el viñedo en su ciclo vegetativo; y aquellos que fueron afectados por estrés hídrico, los indicadores de maduración pueden verse algo descompensados haciéndose necesario redoblar su seguimiento.

En esta línea, las condiciones productivas de esta campaña dotan de cierta irregularidad al proceso de maduración entre diferentes viñedos, por lo que se hace necesario, confiando en las buenas previsiones meteorológicas y la extraordinaria sanidad en la que se encuentran, determinar según la situación de cada uno de ellos su fecha óptima de vendimia.