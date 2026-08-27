La DOCa Rioja observa buenas condiciones sanitarias en el conjunto de la Denominación

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LOGROÑO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto boletín de maduración de la campaña de vendimia 2026 -emitido por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja- destaca que el ciclo vegetativo del viñedo avanza de forma óptima y, en general, se observan buenas condiciones sanitarias en el conjunto del territorio.

Este boletín recoge datos correspondientes a Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental, ofreciendo una visión representativa del conjunto de zonas de la Denominación.

Según las muestras analizadas, el peso medio de la baya en Rioja Oriental muestra una tendencia hacia la estabilización, con valores ligeramente inferiores a los registrados en el boletín anterior, circunstancia que podría estar relacionada con las elevadas temperaturas registradas. En Rioja Alta y Rioja Alavesa, los primeros datos presentan, en general, valores superiores dentro de la normalidad.

Por otra parte, se mantiene una evolución ascendente del grado alcohólico probable acorde con el avance de la maduración, si bien el incremento registrado en Rioja Oriental es más moderado. En Rioja Alta y Rioja Alavesa se observan valores sensiblemente superiores a los registrados en las mismas fechas de la campaña 2025, confirmándose el adelanto estimado para el conjunto de la Denominación de entre 10 y 15 días.

La acidez total continúa su lógica evolución descendente, siendo durante la última semana menos acusada en Rioja Oriental. Respecto a Rioja Alta y Rioja Alavesa destacan valores de acidez sensiblemente inferiores a los registrados en el mismo periodo de la campaña anterior.

Se constata también en todas las zonas un descenso importante del ácido málico. En relación con el pH se observan, con carácter general, cifras superiores a las registradas en 2025 en fechas equivalentes.

Los parámetros de madurez fenólica mantienen una evolución favorable.

RECOMENDACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Si bien las previsiones meteorológicas auguran un descenso de las temperaturas nocturnas que favorecerá una óptima maduración de los racimos, se recomienda un seguimiento muy exhaustivo de la maduración en parcelas afectadas más severamente por estrés hídrico y altas temperaturas.