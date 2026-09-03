La DOCa Rioja señala que el ciclo vegetativo de la uva está afectado por la persistencia de temperaturas elevadas

Uva en un viñedo de Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El quinto boletín de seguimiento de la maduración de la vendimia 2026 emitido por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja contiene datos representativos del conjunto de las zonas de la Denominación. Éste será el último informe de esta campaña que contenga datos referentes a municipios del territorio de Navarra.

El ciclo vegetativo sigue condicionado por las elevadas temperaturas registradas de forma persistente, si bien se mantienen las buenas condiciones sanitarias del viñedo en el conjunto de la DOCa Rioja.

Según las muestras analizadas, el peso de la baya se mantiene estable en términos generales, registrándose puntualmente en las tres zonas, valores inferiores a los de la semana anterior, como consecuencia de las continuadas altas temperaturas registradas.

Se continúa observando un incremento generalizado del grado alcohólico probable en el fruto del conjunto del territorio, con valores, en términos generales, superiores a los registrados al final de la vendimia de 2025.

Se constata también una disminución general de la acidez total y del ácido málico, acorde con la evolución normal del proceso de maduración, así como un ligero descenso del pH.

Los parámetros de madurez fenólica han aumentado, mostrando una evolución favorable.

RECOMENDACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Ante las elevadas temperaturas previstas para las próximas jornadas, se recomienda prestar especial atención a aquellos viñedos más sensibles a este tipo de condiciones meteorológicas.