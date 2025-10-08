Docentes riojanos lamentan "la destrucción del sistema educativo de Palestina" y piden "que nadie sea cómplice de ello" - EUROPA PRESS

"La propia ley educativa nos exige que debemos educar por la paz y no nos podemos poner de lado frente a esta situación tan catastrófica"

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo docente, dentro de Educación por Palestina, y la sociedad riojana han secundado esta tarde una concentración frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja ante "la destrucción del sistema educativo en Palestina por parte de Israel sin que nadie haga nada para evitarlo". Un acto para recordar a los miles de niños palestinos asesinados en este periodo y pedir también que "nadie sea cómplice del infanticidio, escolasticidio y genocidio del pueblo palestino".

Uno de los portavoces de Educación por Palestina La Rioja, Rubén Ladrera, ha explicado que hoy el colectivo docente sale a la calle "en una jornada de protesta contra el genocidio y en solidaridad con la infancia palestina, quienes no pueden volver a la escuela".

Como ha lamentado "no pueden volver porque no existen las escuelas y porque más de 18.000 niños, que probablemente sean muchos más, han sido asesinados. Estos no van a volver ni a este curso ni nunca".

"Por justicia con ellos -añade- creemos que el movimiento educativo riojano tiene que moverse y así lo hemos hecho".

'ESPACIOS POR PALESTINA' EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

El portavoz ha explicado que, además del acto de esta tarde, durante la mañana de hoy "hemos creado 'Espacios por Palestina' en 38 centros educativos de La Rioja en los cuales se han realizado motivos diferentes como plantaciones de olivos, reparto de trozos de sandía... hemos dejado sillas y mesas vacías... todo muy diverso en referencia y en solidaridad con el pueblo palestino".

"La propia ley educativa nos exige que debemos educar por la paz y por los derechos humanos y no nos podemos poner de lado frente a esta situación tan catastrófica que estamos viviendo". Ladrera ha reconocido que la respuesta de los docentes ha sido "incluso muy superior a lo que nos esperábamos. Lo consideramos un éxito porque los centros han participado activamente, la comunidad educativa de La Rioja no ha dado la espalda a esta situación".

En la concentración de esta tarde se han dado a conocer de forma simbólica un total de 150 nombres de menores asesinados y, mediante una 'performance', el público asistente ha colaborado tumbándose en el suelo mientras leían esos nombres. También se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que reconocen que desde octubre de 2023 hasta hoy, "más de 68.000 personas han sido asesinadas por Israel en los territorios palestinos, incluidos más de 18.000 menores, cifras que seguramente sean más dramáticas".

"OFENSIVA CONTRA LA EDUCACIÓN"

La violencia actual de Israel sobre la Franja de Gaza -continúa el comunicado- tiene consecuencias que afectan a diferentes ámbitos de la vida de la población. A través de la ofensiva contra la educación, "el futuro de la infancia y la juventud palestinas está siendo especialmente perjudicado, retrasando hasta cinco años su educación, y en alto riesgo de convertirse en una generación perdida".

"Estamos asistiendo a la destrucción del sistema educativo en Palestina por parte de Israel sin que nadie haga nada para evitarlo". Los datos son demoledores "más del 90% de las escuelas y universidades han sido destruidas, dejando a más de 650000 menores y 90000 estudiantes universitarios gazatíes privados de la educación".

Además, 85 espacios temporales de aprendizaje han tenido que suspender su actividad interrumpiendo el aprendizaje de más de 33.000 escolares, más de 18.000 estudiantes y 700 docentes asesinados, mientras que más de 23.000 estudiantes y 300 docentes han resultado heridos.

A ello se suman "los ataques a centros educativos" que no se circunscriben a Gaza, sino que en Cisjordania, más de 800.000 estudiantes se han visto afectados por asaltos a escuelas, acoso, detenciones, etc. Así pues, el ataque al sistema educativo palestino es absoluto".

"ESCOLASTICIDIO"

A la destrucción intencionada del sistema educativo se le ha denominado escolasticidio, aludiendo a la aniquilación de los medios a través de los cuales un grupo transmite su cultura, conocimiento, historia, memoria y sus valores. Por ello, desde Educación por Palestina "pensamos que la Comunidad Educativa no puede permanecer ajena a esta dramática situación y es necesaria para erradicar el odio y la xenofobia, y para tratar de poner freno a uno de los episodios más terribles de la historia humana reciente".

"Condenamos el genocidio y la violación sistemática del derecho internacional humanitario que Israel está ejerciendo sobre la Franja de Gaza, así como en el resto de territorios ilegalmente ocupados en Palestina.

Finalmente instan a nuestras instituciones, Ayuntamientos, Comunidad Autónoma de La Rioja, Gobierno de España a que actúen para que todas estas demandas se lleven efectivamente a cabo. Y también a que rompan cualquier tipo de colaboración y relación comercial e institucional con Israel y presionen al resto de instituciones españolas y europeas para que lo hagan. "No hacerlo nos hace cómplices del infanticidio, escolasticidio y genocidio del pueblo palestino".