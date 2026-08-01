La doctora Beatriz Peñín del Río obtiene el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la UR en Fotoquímica

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LOGROÑO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Peñín del Río, doctora en Química por la Universidad de La Rioja, ha logrado el Premio de la Mejor Tesis Doctoral en Fotoquímica otorgado por el Grupo especializado de Fotoquímica de la Real Sociedad Española de Química (GRUFO).

La tesis doctoral 'Excited-State Organic Chemistry: Tuning Photoprotective and Photoredox Properties' fue desarrollada por Beatriz Peñín del Rio en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja, dirigida por Diego Sampedro Ruiz e Ignacio Funes Ardoiz.

Con ella logró la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título y el diseño de nuevos filtros solares aptos para su uso en formulaciones cosméticas reales que han demostrado alta absorción de radiación ultravioleta y gran estabilidad frente al sol.

Por un lado, en su tesis se plantean soluciones alternativas al reto medioambiental derivado del uso de cremas solares tradicionales y que provoca la acumulación de filtros convencionales en aguas residuales y marinas lo que tiene graves efectos sobre los ecosistemas acuáticos.

Peñín, como alternativa en su tesis, ha conseguido desarrollar cuatro nuevos protectores solares, basados en compuestos de origen natural para mitigar los daños medioambientales.

Por otro lado, la tesis de Beatriz Peñín también aborda la cada vez más frecuente exposición a la luz azul, tanto procedente del sol como de dispositivos electrónicos y lámparas LED, una de las áreas emergentes en fotoprotección dado que sus efectos dañinos -fotoenvejecimiento prematuro, hiperpigmentación e incluso daño en el ADN- requieren soluciones aún escasas en el mercado y con solo tres compuestos actualmente aprobados por la Unión Europea.

En definitiva, la tesis propone una nueva familia de diez filtros solares de los que tres mostraron una eficacia superior a la de los protectores que se comercializan en la actualidad. Estos compuestos, además, presentan propiedades antioxidantes, lo que les otorga un doble papel en la defensa de la piel: absorber radiación y neutralizar radicales libres que pueden atacar directamente a nuestras células.

Peñín, que se ha incorporado como investigadora postdoctoral en el Grupo de Fotoquímica de la Universidad de La Rioja, colaboró estrechamente con una empresa líder del sector químico, y, en 2022, obtuvo un contrato predoctoral CAR/UR Santander que incluyó ayudas para estancias internacionales. Gracias a este apoyo, realizó una estancia de tres meses en la RWTH Aachen University (Alemania), bajo la supervisión del profesor Christopher J. Teskey.

Este galardón se suma a otros reconocimientos, como el primer accésit del Certamen 'Tesis en 3 minutos' organizada por el Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus'; el segundo puesto en el Certamen Internacional 'Tesis en 3 minutos'; y el Premio Joven Talento Riojano que otorga Radio Rioja.