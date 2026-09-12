Este domingo, cita con lo mejor de nuestra huerta en el Concurso Agrícola de La Rioja

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LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja organiza este domingo la edición número 57 del Concurso Agrícola de La Rioja, la más tradicional de cuantas se organizan en la Comunidad Autónoma que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de La Rioja, la colaboración del Ayuntamiento de Logroño.

La actividad llega una vez más, como es habitual, en época de vendimia y vísperas de las fiestas de San Mateo, y continúa con su carácter innovador para dar a conocer la labor de las personas que trabajan en el campo. Habrá presencia de agricultores, también de agricultores miembros del CPAER y de las bodegas ganadoras en el Concurso de Vinos de La Rioja. Además, este año también participarán el stand de "#productoriojano", con motivo de la colaboración con el Gobierno de La Rioja.

Se han inscrito 15 agricultores procedentes de 10 localidades, entre ellas, Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Nalda, Préjano, Lardero, Logroño, Quel, Rincón de Olivedo y Tirgo ha indicado. Ofrecerán melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, zapallitos (variedad de calabacín), acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etc.

Esta edición servirá también para recordar a Ángel Martínez Orte, agricultor de La Rioja que siempre participaba en el Concurso Agrícola con sus nueces, recientemente fallecido en Alesanco.

El Concurso Agrícola de La Rioja está organizado por Fundación Caja Rioja, cuenta con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del CPAER (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja). Este año también de nuevo la Asociación de Belenistas, que se encargará de realizar un mural con sal sobre productos agrícolas.

PREMIOS

Los premios de esta edición están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez.

Los premios son los siguientes:

Mejor conjunto de Fruta - 600 euros trofeo

Mejor Conjunto de Hortaliza - 600 euros trofeo

Mejor Fruta - 300 euros y trofeo

Mejor Hortaliza - 300 euros y trofeo

Mejor Agricultura Ecológica - 300 euros y trofeo

Mejor Agricultor/a Joven (menor de 40) - 300 euros y trofeo

Mejor Proyecto Agrícola - 600 euros y trofeo

CATEGORÍAS DEL CONCURSO

La modalidad de Joven agricultor valora la incorporación de nuevos profesionales a la agricultura de La Rioja y reconoce a los titulares de explotaciones agrarias de menos de 40 años de edad.

La modalidad de Proyecto Agrícola. En esta modalidad, además de la calidad del producto presentado, se tendrán en cuenta parámetros como la sostenibilidad, la divulgación y apertura de las explotaciones a visitas interpretadas, la participación social en su territorio, la recuperación de especies autóctonas, la singularidad de su producción, la radicación de los productos, la dimensión que aportan a la cultura agraria riojana y al desarrollo rural y la innovación.

Conjunto, que reconoce al ganador del Concurso Agrícola de La Rioja. Se valora la calidad de los productos en parámetros como la presentación, calibre, homogeneidad, tipología y, especialmente, la variedad de productos que conforman la exposición obtenida en sus explotaciones.

En la Modalidad de Agricultura Ecológica participan los agricultores de producción ecológica de La Rioja reconocidos por el CPAER, se valorarán los productos expuestos y se tendrá en cuenta el esfuerzo del cuidado medioambiental en la producción agraria y los requisitos necesarios para mantener su calificación como tal.